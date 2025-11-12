Sprema se veliki transfer: Juventus želi da vrati Muharemovića

Sasuolo ne želi da pusti Tarika Muharemovića ispod 20 miliona evra, ali Juventus se na vrijeme zaštitio.

Juventus bi mogao ispraviti svoju raniju grešku u vezi sa Tarikom Muharemovićem. Bh. defanzivac nije dobio pravu priliku u prvom timu “stare dame” i prošlog ljeta je prodan Sasuolu za tri miliona evra.

Od tada vrijednost 22-godišnjeg igrača znatno je porasla, a mediji sve više spekulišu o njegovom velikom transferu. Inter je pokazao ozbiljan interes za Muharemovića, ali i Juventus razmatra njegov povratak – i to po cijeni znatno višoj nego što su ga prvobitno prodali.

Sasuolo je spreman da pusti igrača, ali samo po cijeni od najmanje 20 miliona eura. Međutim, Juventus je prilikom prodaje pametno osigurao 50 odsto prava na budući transfer, te ima klauzulu koja mu omogućava da igrača vrati po nižoj cijeni od drugih klubova, piše “Tuttosport”.

Muharemović je ove sezone standardan član Sasuola, nastupio je u devet ligaških utakmica, a za reprezentaciju BiH ima osam nastupa i jedan gol od svog debija 2024. godine.

Mladi defanzivac je prošao kroz omladinske selekcije Juventusa, ranije je igrao i za austrijski Volfsberger, te za mladi tim Austrije iz Klagenfurta. Jasno je da je on jedan od najvećih talenata bh. fudbala i da pred njim stoji svijetla budućnost.

Podsjećamo, mladi defanzivac nedavno je produžio ugovor sa Sasuolom do 2031. godine.