Tarik Muharemović produžio ugovor sa Sasuolom do 2031. godine

Tarik Muharemović produžio ugovor sa Sasuolom do 2031. godine

Autor Haris Krhalić
0

Tarik Muharemović produžio ugovor sa Sasusolom.

tarik muharemović sasuolo ugovor Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Sasuoloobjavio je da je postignut dogovor o produženju ugovora sa bh. fudbalerom Tarikom Muharemovićem do 30. juna 2031. godine.

Muharemović je u Sasuolo stigao ljeta 2024. godine, a vrlo brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača tima. Debitovao je 21. septembra u susretu protiv Kozence, dok je svoj prvi pogodak postigao u Kupu Italije protiv Lećea, ujedno i u prvoj utakmici koju je počeo od starta.

Tokom sezone 2024/2025 bh. defanzivac je odigrao 30 utakmica i imao važnu ulogu u povratku Sasuola u Seriju A. U najvišem rangu italijanskog fudbala već je nagrađen sa dva MVP priznanja u samo šest odigranih mečeva.

„Veoma sam srećan što sam produžio ugovor sa Sasuolom, klubom koji mi je od prvog dana ukazao veliko povjerenje. Zahvaljujem porodici, agentu, klubu i saigračima na podršci“, izjavio je Muharemović za klupsku stranicu.

Dodao je da mu je cilj da nastavi sa napretkom i da pomogne timu da ostvari ciljeve:

„Za mene Sasuolo znači dom. Ovdje sam napravio najvažniji korak u karijeri i doživio najljepše trenutke, od osvajanja Serije B do igranja u Seriji A.“

Klub i Muharemović su, kako je navedeno u saopštenju, ponosni što će zajedno nastaviti da pišu nove stranice istorije Sasuola — sve do 2031. godine.

