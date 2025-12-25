logo
"Prelazni rok je odrađen fantastično, potrebne male korekcije": Zvezdan Terzić pričao o pojačanjima Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zvezdan Terzić je istakao da je prelazni rok Crvene zvezde odrađen fantastično i da će sada biti urađene samo manje korekcije.

zvezdan terzic prelazni rok odradjen fantasticno Izvor: printscreen/rts

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić gostovao je na "RTS"-u i osvrnuo se na aktuelni trenutak u klubu i istakao je da je zadovoljan rezultatima u dosadašnejnm dijelu sezone. On je naglasio da je uvjeren u odbranu šampionske titule i da je u prvenstvu bilo "kašljucanja".

Govorio sam o tim kašljucanjima u domaćem prvenstvu, treba da utvrdimo da li su se dešavala zbog velikog broja povrijeđenih igrača ili smo potcijenili ligu? Ne postoji treći razlog. Toliko smo kvalitetiji, da se ne dovodi u pitanje osvajanje šampionske titule sa velikom, velikom bodovnom razlikom…Ne dajem ni promil šanse bilo kome drugom da bude šampion, prosto Zvezda ima ubjedljivo najkvalitetniji tim”, rekao je Terzić gostujući na RTS-u.

Osvrnuo se na rezultate u Evropi gdje je Crvena zvezda do sada upisala deset bodova u Ligi Evrope. "Zvezda ima izuzetan igrački kadar, imamo kvalitet. Pokazali smo to u Evropi. Ako pobijedimo i Malme, prvi put ćemo u istorij vezati četiri pobjede u Evropi. To se nikad nije desilo", dodao je on. 

"Fantastičan prelazni rok"

Što se tiče pojačanja on je zadovoljan urađenim ljetos, a ističe da je sada potrebno uraditi samo male korencije u ekipi. 

"Prelazni rok je određen na fenomenalan način. Stvara se nerealna slika. Radimo redovne analize zvezdaške javnosti. Deset odsto navijača kritikuje, 90 odsto ih se ne hvata tastature. Ovom timu nisu potrebna velika pojačanja. Biće minimalnih korekcija. Mi vjerujemo u ovaj tim. Kad smo startovali imali smo sedam krila, završili smo sa jednim zbog velikog broja povreda. Imamo 12 utakmica više nego svi protivnici u domaćoj ligi. Ali kao najveći klub, sa najvećim budžetom, ne tražimo alibi ni za jedan neriješen ili poraz u domaćem prvenstvu. Mora da se gubi, ali mora da se smanji na najmanju moguću mjeru", istakao je on.

