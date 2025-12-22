Terzić otkrio Zvezdin plan za prelazni rok: Dejan Stanković dobija poklone na tri pozicije

Crvena zvezda će u narednim danima pripremiti prelazni rok tokom kojeg će biti dolazak u tim Dejana Stankovića.

Crvena zvezda se rastala sa Vladanom Milojevićem i promovisala Dejana Stankovića, a novi trener će već 3. januara izvršiti prozivku i započeti pripreme za proljećni dio sezone. Da li će tada biti novih lica u timu još se ne zna, ali... Pojačanja tokom januara gotovo sigurno hoće, jer je generalni direktor Zvezdan Terzić najavio novajlije u timu.

Na konferenciji za medije Terzić je otkrio da bi Crvena zvezda u januaru mogla da osvježi krilne pozicije, a da bi u klub pored toga mogli da stignu novi napadač i još jedan fudbaler čiju poziciju nije naveo. Bila bi to nova krv u timu koji je tokom jeseni Vladan Milojević vodio do drugog mjesta u Superligi i veoma dobre pozicije u Ligi Evrope.

"Imali smo mnogo, mnogo povreda. Imali smo šest-sedam kvalitetnih rješenja na bokovima, maltene smo ostali bez opcija. Da ne pričamo unaprijed, poslije promocije se povlačimo u klupski hotel, stavićemo sve na papir. Mada, već smo pričali o tome prethodnih dana", rekao je Zvezdan Terzić i dodao: "Moguće da bude jedno ili dva osvježenja na pozicijama krila, možda jedan špic, možda na još nekim pozicijama jedan igrač... Biće navijači Zvezde zadovoljni kako će tim izgledati".

Crvena zvezda na nove igrače neće moći da računa u mečevima sedmog i osmog kola Lige Evrope, jer će njihova registracija za evropska takmičenja biti moguća tek nakon grupne faze. Možda je i to glavni razlog što generalni direktor Crvene zvezde ne želi da pušta fudbalere da odu u toku predstojećeg prelaznog roka.

"Kostov ne odlazi, biće nikad manje odlazaka. Imamo mnogo utakmica. Dvije u januaru, dvije u februaru ako ne budemo u Top 8, ako prođemo i dvije u martu, pa domaće prvenstvo. Treba nam ogroman igrački kadar. Ne smiju da nam se događaju kiksevi u prvenstvu. Crvena zvezda ima duplo prvenstvo u odnosu na sve ostale. Imamo mnogo više utakmica od svih u Srbiji. Svjesni smo povreda, umora...", zaključio je Zvezdan Terzić.

