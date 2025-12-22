"Milojević će se vratiti u Zvezdu jednog dana": Terzić objasnio zašto je trener tražio da ode sa Marakane

Zvezdan Terzić poručio je da su vrata Crvene zvezde otvorena Vladanu Milojeviću i da će se sigurno jednog dana vratiti u klub

Izvor: MN PRESS

Vladan Milojević je otišao iz Crvene zvezde, a Dejan Stanković je zvanično predstavljen na stadionu kao novo-staro lice na mjestu trenera. Zašto je došlo do promjena? O tome je direktno pričao generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

"Dobro došli na stadion Crvene zvezde. Prije nego što pređemo na temu zbog koje smo se okupili, želio bih da se zahvalim treneru Vladanu Milojeviću na svemu što je dao Zvezdi. Jedno veliko hvala. Uz, ono što smo sa njim dogovorili, otišao je privremeno. Vrata Zvezde mu ostaju uvijek otvorena i sigurno će se jednog dana vratiti", počeo je Terzić.

Objasnio je i šta se sve dešavalo u klubu.

"Da me kroz pitanja ne vratite na tu temu. Imali smo iza nas sezonu koja je bila dosta turbulentna. Od te utakmice sa Pafosom kada smo svi očekivali plasman u Ligu šampiona. Onda smo rekli da je možda Liga Evrope prava mjera za Zvezdu, da budemo konkurentni u tom takmičenju. Na korak smo da obezbijedimo proljeće u Evropi u nokaut fazi. Imamo dvije utakmice i priliku da obezbijedimo mjesto u prvih osam. Imali smo neka 'kašljucanja' u domaćem prvenstvu. Na nama je da analiziramo da li smo potcijenili domaće prvenstvo ili je nešto drugo razlog. Osvajali smo titule u prethodnim godinama, nikada se nije desilo da Zvezda potroši 15 godina. Faktički smo častili. Ne treba da se bavimo Partizanom, Vojvodinom, Čukaričkim i TSC-om. Zvezda je svjesna šta znači biti veliki klub i takve stvari ne smijemo sebi da dozvoljavamo."

"Milojević je tražio da ide, zbog ravne linije"

Terzić je objasnio i da je Milojević bio taj koji je zahtijevao da ode iz Crvene zvezde.

"Bilo je nezadovoljstva. Milojević nam je nudio ostavku. Zvezda je veliki klub koji je rijetko kada mijenjao trenere u toku sezone. Mnogo toga je dao Zvezdi i najmanje što se očekivalo je da odbijemo sve te njegove ostavke. Na njegov zahtjev smo se razišli, da možda treba neka nova energija i faca da uđe u svlačionicu. Osjetio je da postoji ravna linija kod igrača. Rastali smo se na korektan način, kako dolikuje klubu kao što je Zvezda i Vladanu koji je mnogo dao Zvezdi. Ne bih se više vraćao na to, okupili smo se ovde da promovišemo dobro poznato lice, igrača koji je obeležio epohu u Zvezdi i čoveka koji je već bio trener. Promovišemo novo lice, ubijeđen sam da ćemo krajem maja slaviti duplu krunu", jasan je Terzić.

Stanković: Vlado, hvala ti

Poslije Terzića je riječ dobio Dejan Stanković i prvo je uputio poruke zahvalnosti doskorašnjem treneru.

"Lijepo je opet biti kući, nadovezao bih se na Terzine riječi. Kao kolega i Zvezdaš hoću da se zahvalim Milojeviću na svemu što je uradio za klub, mnogo toga lepog je donio, mnogo radosti. Sada sa iskustvom od nekih šest-sedam godina znam kako je i kako je u Zvezdi i koliko Zvezda 'troši' i koliko je lijepa, jaka, teška, radosna, ponekad bude i tužno. To je Zvezda, troši, melje, ali smo zato tu da odgovorimo na sve zahtjeve", zaključio je Dejan Stanković.