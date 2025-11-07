Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić komentarisao je dešavanja u klubu i pobjedu protiv Lila u Ligi Evrope.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prekinula niz loših rezultata na najbolji mogući način. Na meču Lige Evrope protiv Lila upisana je pobjeda (1:0) koja daje optimizam navijačima i otvara vrata ka nokaut fazi takmičenja. Zvezda ima četiri osvojena boda nakon četiri odigrana kola, a imajući u obzir sve što se dešavalo u prethodnom periodu to je veoma dobar učinak.

Svjestan je i generalni direktor Zvezdan Terzić da je Zvezda imala velikih problema tokom prethodnih mjeseci. Zbog toga je u prvoj izjavi nakon četvrte runde govorio o svemu što je mučilo crveno-bijele tokom kvalifikacija, domaćeg prvenstva, rehabilitacije igrača...

"Pa dobro, stvarno nam je trebala ova pobjeda kao nikad prije. Tim je bio u jednoj krizi, rezultatskoj, a morao se vratiti. Toliko je malera potjeralo, još od Pafosa koji smo imali, Liga šampiona je bila u rukama. Da je onaj čovjek htio da centira, da gol, lopta ispadne iz ruke. Onda protiv Seltika smo imali tri-četiri stopostotne šanse, onda se desi izvanredna utakmica protiv Porta gdje umjesto da pobijedimo 2:1, mi primimo gol i izgubimo. Onda Vojvodina vodimo 2:0, pa tri puta pređu centar i daju tri gola, sve što su šutnuli je ušlo. Ovo su bila tri mjeseca pakla. Imali smo sedam-osam igrača povrijeđenih, svi napadači su bili povrijeđeni. Moralo se negdje vratiti. Igrači su bili mirni, rekao sam i Miloju juče baš sam bio miran i siguran sam da sreća mora da se vrati. Imali smo dosta sreće večeras, pobijedili smo izuzetno dobar tim, Lil je četvrti tim francuske lige, izvanredan tim, da se pobijedi tako jedan dobar tim, treba da imate i sreće. Sreća je morala da se vrati, jer ova tri-četiri mjeseca, kao da smo Boga kamenjem gađali", rekao je Terzić nakon meča.

Vidi opis "Kao da smo Boga kamenjem gađali": Terzić se oglasio poslije Zvezdine pobjede u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Direktor Crvene zvezde komentarisao je Vladana Milojevića, ali i igrače Zvezde pred kojima je sada lakši raspored u Evropi. Crveno-bijeli imaju još četiri utakmice u grupnoj fazi, a vjeruje se da bi šest osvojenih bodova donijeli plasman u nokaut fazu takmičenja.

"Ovo su izvanredni igrači, vidjeli smo da su izgubili samopouzdanje, greške koje su pravili u trenucima su prvi razred srednje škole, te stvari su zbog pritiska i medija i navijača, što je normalno, a na kraju se sve završilo. Ulazimo u seriju lakših utakmica sa Steauom, Šturmom i Malmeom. Mislim da ćemo bez sumnje sve sportske ciljeve realizovati, a to su osvajanje duple krune i plasman u proljeće", rekao je generalni direktor Crvene zvezde.



