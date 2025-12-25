"Kada je ušao Đoković - apsolutna tišina": Teniser nije mogao da vjeruje šta vidi na Rolan Garosu

Mladi teniser ispričao kako je zbog Novaka Đokovića prekinuta nevjerovatna galama u restoranu.

Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trenutno nije na samom vrhu ATP liste, ali je i dalje zaštitno lice sporta kojim se bavi već dvije decenije. Čak i kada su mladići poput Karlosa Alkaraza i Janika Sinera uspjeli da ga nadmaše po broju osvojenih bodova na turnirima, Đoković je sačuvao svoj status - pa se o njemu sa strahopoštovanjem govori u teniskim krugovima.

Koliko daleko to ide možda i najbolje opisuje situacija koja se dogodila u Parizu, a koju je u jednoj emisiji prepričao mladi teniser Maks Šenhaus. On je istakao da je galamu i gužvu u restoranu koji koriste teniseri prekinulo samo pojavljivanje Novaka Đokovića - bez ikakvog drugog poteza, bez izgovorene riječi, bez reakcije na zvukove koji su se čuli do tog trenutka.

"Bilo je to na Rolan Garosu prošle godine. Sjedio sam u restoranu gdje je juniorima takođe dozvoljeno da ručaju. Kako je Novak ušao, svi su znali da je tu. Vladala je neopisiva galama. Toliko je mnogo ljudi bilo da su neki morali da stoje jer nije bilo mjesta. Kao da su svi bili u istom trenutku u tom restoranu. Ušao je Đoković sa svojim timom i odjednom su svi ućutali. Apsolutna tišina. Niko nije rekao više ni riječ. Svi su gledali kako ulazi, gdje ide. Bio je to jedan od onih momenata kada kažeš sebi, zaista se osjeća da ima auru. Ne vjerujem da bi se tako nešto dogodilo da je bilo ko drugi ušao", rekao je mladi njemački teniser Maks Šenhaus u podkastu "Prednost".

Pošto Novak Đoković nema u planu odlazak u penziju, možemo očekivati da narednih godina upravo Maks Šenhaus bude jedan od njegovih rivala na nekom od najvećih svjetskih turnira. Mladi Nijemac trenutno je jedan od najtalentovanijih igrača na svijetu i pripada samom svjetskom vrhu u svom uzrastu, a za njegov napredak bilo bi izuzetno značajno da odmjeri snage sa najboljim ikad.