"Nema riječi kojima bih opisao veličinu Novaka Đokovića": Gvardiola se poklonio najvećem svih vremena

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pep Gvardiola hvalio je Novaka Đokovića i njegovu mentalnu snagu.

Pep Gvardiola o Novaku Đokoviću Izvor: YouTube/TNT Sports Football/Screenshot

Legendarni fudbaler, a sada trener Pep Gvardiola hvalio je Novaka Đokovića nakon osvajanja Olimpijskih igara z Parizu 2024. Posebnu pažnju trener Mančester sitija obratio je na mentalnu snagu Srbina i to je istakao u prvi plan.

Ogromno poštovanje Španca prema Srbinu nije nastalo samo zbog nevjerovatnog uspeha prije godinu dana, kad je u finalu Igara pobijedio Karlosa Alkaraza, ono datira iz ranijeg perioda. Osvajanje jedine medalje koja mu nedostaje samo je bio povod da se nevjerovatna karijera Novaka Đokovića pohvali.

"Nemam riječi kojima bih opisao veličinu Novaka Đokovića. Ono što je uradio na Olimpijskim igrama protiv Alkaraza bilo je nevjerovatno. Mentalna snaga sa kojom je igrao finale je zaista impresivan“, rekao je Gvardiola.

Morao je Gvardiola i da konstatuje da je Srbija ponosna nacija kad u svojim redovima ima legendu poput Novaka Đokovića.

"Mora da ste jako ponosni na Srbiju. Ne samo na Đokovića, pogledajte košarku, koliko su bili blizu pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama. Možda se svađaju na treningu, sukobljavaju, ali čim izađu na teren postaju braća. Bore se za sve. To je mentalitet, tehnika i veština, sve to bih želeo da naučim", rekao je Gvardiola.

I nije Gvardiola hvalio samo tenisere i košarkaše, tom prilikom fudbalski trener setio se nevjerovatnog uspjeha u vaterpolu i treće vezane zlatne medalje na ovom takmičenju.

"Zbog toga su Olimpijske igre veličanstvene. Pogledajte srpski vaterpolo, loše su igrali prve mečeve, pa vidite šta se desilo. Gol u produžecima i onda pobjeda protiv Hrvatske u finalu. Bilo je lijepo biti tamo. Jedna od najljepših stvari u Ligi šampiona su putovanja po Evropi, imate priliku da budete u različitim okruženjima", ispričao je trener.

Gvardiola je od 2016. trener Mančester sitija, a u novoj sezoni zauzima drugo mjesto u Premijer ligi sa skorom od 12 pobjeda, četiri poraza i jednom neriješenom utakmicom i zaostaje dvega dva boda za prvoplasiranim Arsenalom. Naredne mečeve ovaj tim ima 27. decembra protiv Foresta, pa potom odmah 1. januara protiv Sanderlenda. 

