RK Partizan ozvaničio transfer bombu!

Rukometni klub Partizan je krenuo sa spektakularnim tansferima. Prvo je ozvaničeno dovođenje Ilije Abutovića.

Ono što se najavljivalo kao velika senzacija, sada je realnost, Ilija Abutović će se poslije 16 godina vratiti u Partizan. Dvometraš iz Vrbasa vraća se u klub sa kojim je osvajao titule i ovo će biti prvo pojačanje novog trenera Raula Gonzalesa.

Dok se Partizan ove sezone bori sa Vojvodinom za titulu poznato je da će sjajnog Đorđa Ćirkovića na kraju sezone zamijeniti Raul Gonzales, čuveni španski stručnjak i nekadašnji osvajač Lige šampiona koji je trenutno i selektor Srbije. Sada će on ponovo sarađivati sa Abutovićem koji je bio ključni defanzivni igrač u ekipi Vardara sa kojim je osvojio Ligu šampiona.

Iskusni dugogodišnji reprezentativac Srbije ima 38 godina i spreman je da ponovo obuče crno-bijelo. Ponikao je u Crvenki, zatim je igrao za Spartak iz Subotice da bi potom nastupao tri godine za Partizan gdje se i probio na najveću scenu. Sa crno-bijelima ima osvojenu ligu, kup i superkup.

Nakon Partizana je prešao u Sloveniju gdje je igrao za Slovan, da bi zatim proveo sedam godina u Vardaru. Bio je dio tima koji je 2017. godine osvojio Ligu šampiona, a onda je četiri godine igrao za veliki Rajn Nekar Leven. Poslije dvije godine u Šartru u Francuskoj prešao je u Pelister, a sada će kada napuni 38 godina u avgustu doći u Partizan.

Ne bi ovdje trebalo da se stane jer Partizan sprema drim-tim za narednu sezonu. U njemu bi osim Abutovića trebalo da budu i dva španska rukometaša iz Benfike. Jedan je krilni rukometaš Migel Sančez Migaljon, a drugi je srednji bek Alehandro Barbito. Sve je ovo dio dugoročnog plana kluba da se dođe do Lige šampiona u narednim sezonama.

