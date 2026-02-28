Trener crno-bijelih jasan: "Partizan i Vojvodina su najbolje ekipe u Srbiji"

Đorđe Ćirković je istakao da su Partizan i Vojvodina najbolje ekipe u Srbiji i da će njihov polufinalni meč ponuditi odličan rukomet.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana i Vojvodine sastaće se u subotu od 18 časova na Banjici u polufinalu Kupa prof. dr Branislav Pokrajac. Crno-bijeli su iz posljednjih pet međusobnih susreta izašli kao pobjednici i u novi duel sa velikim rivalom ulaze kao blagi favoriti.

Kako trener Đorđe Ćirković u najavi meča ističe, ta uloga donosi i određeni pritisak, sa kojim će crno-bijeli morati da se izbore i još jednom pokažu pravo lice.

"Utakmica je eliminacionog karaktera, tako da je ulog ogroman. Voljom žrijeba dvije najbolje ekipe u Srbiji će se sastati u polufinalu i osjećam da će biti dobar rukomet za gledanje, da ni ovoga puta nećemo razočarati publiku kada je riječ o kvalitetu. Otkako sam u Partizanu nije prošlo mjesec dana da neko od igrača nije povrijeđen. Sada konačno imamo perfektan period, svi su zdravi, treniraju i prvi put sam na slatkim mukama da moram da kažem koja imena neće biti u sastavu. Još uvijek nisam donio odluku jer svi na pravi način odgovaraju obavezama. Donedavno smo u duelima sa Vojvodinom mi možda bili psihološki rasterećeniji, sada se pritisak seli na našu stranu, jer nas i javnost percipira kao favorita. Moramo da se izborimo sa tim i iznesemo utakmicu na pravi način", smatra šef stručnog štaba crno-bijelih.

Meč za trofej Superkupa pokazatelj je kakva je igra potrebna crno-bijelima da bi eliminisali branioca trofeja.

"Vojvodina je najjača u tranzicionoj igri, dok Partizan ima najbolju odbranu. Znamo ključne parametre koji su nam neophodni za pobjedu – kontrola ritma, mali broj tehničkih grešaka i kvalitetna igra u odbrani. Partizan u posljednjih deset godina nije često imao priliku da igra utakmice Kupa kod kuće. Možda se to par puta desilo. Pored svega što je ova ekipa uspjela da uradi za ovako kratak period, da kompletira sva četiri domaća trofeja, nijedan od njih nije proslavila na svom terenu. Voljeli bismo da dobijemo priliku da to ostvarimo, zato je podrška navijača izuzetno važna u ovom polufinalu", naglasio je on.