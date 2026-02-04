logo
Svesrpski kup za rukometaše: Partizan prejak za dobojsku Slogu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Trofej Svesrpskog kupa otišao u ruke rukometašima beogradskih "crno-bijelih".

RK Partizan osvajač Svesrpskog kupa 2026 Izvor: PROMO/Rukometni savez RS

Rukometaši Partizana pobjednici su Svesrpskog kupa pošto su u finalu savladali dobojsku Slogu 32:22 (16:14). Treba reći da su zasluženo došli do trofeja, ali ni igrači iz Doboja nisu nimalo razočarali. Kod Beograđana najefikasniji bio je Sergej Ivanov sa 11 golova, koji bio prvi strijelac turnira sa 15 pogodaka. Treba reći da je 12 odbrana imao Andrej Trnavac i on je izabran za najboljeg golmana. Kod Sloge Đorđe Bosić je imao 11 odbrana, šest golova dao je Miloš Čekić, jedan manje postigao je Dario Đenadija koji je proglašen za MVP.

Što se tiče same utakmice, treba reći kako se vodila velika borba u prvom poluvremenu iako to niko nije očekivao, jer su Beograđani u 13. minutu vodili 11:3. Nakon toga su se raspucali igrači iz Doboja koji su u 28. minutu došli na 14:13. Na samom isteku prvog dijela igre Miloš Čekić je pogodio za 16:14.

U nastavku je Partizan dominirao i na kraju slavio sa 32:22. Pehar za drugo mjesto kapitenu Dušanu Miličeviću uručio je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske. Pobjednički trofej kapitenu Mladenu Šotiću predao je Ivan Milivojević, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije.

Sve u svemu, bila je ovo istinska rukometna svetkovina u kojoj je Niš bio odličan domaćin.

Podsjetimo, u konkurenciji dama, trofej je uzela ekipa Crvene zvezde, koja je u finalu bila dominantna protiv rukometašica banjalučkog Borca.

