Dobojska Sloga prvi finalista Svesrpskog kupa u Nišu

Rukometaši Sloge izborili su plasman u finale Svesrpskog kupa koji se igra u Nišu.

Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Dobojlije su u prvom polufinalu bili bolji od trebinjskog Leotara kojeg su savladali 27:24 (16:12).

Od samog početka izabranici trenera Milutina Bogdanovića su bili u vođstvu, a najveću prednost u prvom poluvremenu imali su u 27. minutu kada je na semaforu hale "Čair" stajalo 26:19.

Ipak, rukometaši iz Trebinja su do odlaska na odmor postigli tri vezana pogotka za koliko-toliko prihvatljivih 16:12.

Zanimljivo je da su u posljednjih devet sekundi prvog dijela Hercegovci ostali bez Radovana Uljarevića i Dimitrija Kovača, koji su zaradili isključenje na dva minuta.

Iako su imali dva igrača manje to im nije smetalo da se serijom 6:0 prvo približe na 16:15. Prvo izjednačenje uslijedilo je u 38. minutu kada je mrežu rivala pogodio Marko Anđušić.

Kod 19:19 tim iz Doboja se opet odvojio kada je imao prednost 25:20 (50. minut). Ni tada se nisu predavali igrači Leotara koji su na nepuna dva minuta prije kraja smanjili na 25:24.

Tačku na ovaj polufinalni dvoboj stavio je Dušan Miličević za konačnih 27:24 i za drugo finale Svesrpskog kupa.

U pobjedničkom timu Todor Milosavljević je dao šest pogodaka, dok je Đorđe Bosić imao 11 odbrana. Na drugoj strani šest golova upisao je Milomir Ninković.

Ovaj susret pratilo je rukovodstvo Rukometnog saveza Republike Srpske sa Marinkom Umičevićem na čelu.

U drugom polufinalu od 18 časova igraju Partizan AdmiralBet i Vojvodina.

