"Maradona sa Karpata" preuzima Rumuniju! Ostavio klub, zetu, vraća se trenerskom poslu!

Rumunska fudbalska legenda Georgi Hadži preuzeće reprezentaciju Rumunije.

Izvor: MN PRESS

Legendarni rumunski fudbaler koji je poslije bogate igračke karijere bio trener brojnih klubova posljednjih godina posvetio se vođenju Farula, kluba čiji je većinski vlasnik.

Očigledno je da se "Maradona sa Karpata" poželio direktnijeg učešća pored samog terena pošto je odlučio da se vrati u trenerske vode.

Georgi Hadži u ponedjeljak ujutro prepustio je svoj paket dionica u Farulu svom zetu Georgiju Popeskuu i tako praktično sklonio jedinu prepreku da se vrati trenerskom poslu, pišu rumunski mediji.

Prema pravilima rumunskog fudbalskog vlasnik nekog kluba u tamošnjoj Superligi ne može da vodi reprezentaciju zbog sukoba interesa, pa se zbog toga Hadži odrekao vlasništva u korist svog zeta u nekadašnjeg saigrača u reprezentaciji, ali i Barseloni i Galatasaraju.

On bi trebao da trenersku karijeru nastavi upravo tamo gdje ju je i počeo – na klupi rumunskog nacionalnog tima.

Iako se razmatrala opcija da Hadži preuzme reprezentaciju Rumunije i prije baraža sa Turskom u tamošnjem savezu odlučili su da Mirčea Lučesku ostane za baraž, a nakon toga bi nacionalnu selekciju trebao preuzeti Hadži.

Ovo je potvrdio i fudbalski klub Farul.

"Prirodno je da Hadži želi da se vrati trenerskom poslu. Georgi Popesku preuzeo je većinski udio akcija u Farulu od Georgija Hadžija, na njegov zahtjev. Ovo je prirodan potez pošto je Hadži više puta istakao da želi da se odrekne vlasništva kako bi vratio sa svom svojom energijom onome što najviše voli – trenerskom poslu“, saopštili su iz Farula navodeći da je Popesku idealan izbor kao neko ko je dugo u klubu i ko u detalje poznaje njegov dosadašnji razvoj