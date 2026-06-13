Cijeli stadion se okretao za holivudskom ljepoticom (53): Sofija Vergara najveća zvijezda Svjetskog prvenstva

Kolumbijsko-američka glumica Sofija Vergara najveća zvijezda Svjetskog prvenstva u Kaliforniji.

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Holivudska glumica Sofija Vergara (53) bila je prošle noći jedna od najvećih zvijezda na stadionu u Los Anđelesu. Uživo je iz blizine terena gledala kako reprezentacija SAD ostvaruje istorijsku pobjedu protiv Paragvaja (4:1) bila je jedna od brojnih "selebritija" koji nisu propustili priliku da uživaju u tom spektaklu.

Kolumbijsko-američka glumica, zvijezda sitkoma "Moderna porodica" ("Modern Family"), dala je prije utakmice u El-Eju i intervju na terenu zajedno sa kolegom Ovenom Vilsonom, a u loži su sjedili i fudbaler Dejvid Bekam, glumac Tom Kruz, tvorac Majkrosofta Bil Gejts, reditelj Džordž Lukas.

Glumica će na Svjetskom prvenstvu navijati za dvije reprezentacije - Ameriku, u kojoj živi od početka devedesetih, ali i Kolumbiju, u kojoj je rođena u okrugu Barankilja na sjeveru zemlje. Njeni Južnoamerikanci igraju u Grupi K i počeće učešće na mečevima u Meksiku (Uzbekistan 17. juna i Kongo 23. jun), a prvu utakmicu u Sjedinjenim Državama igraće 27. juna protiv Portugala u Majami Gardensu.

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