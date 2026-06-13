Prešao pola svijeta da u Ivanjici postane igrač: U Srbiji dobio prvu platu, a sad igra na Svjetskom prvenstvu

Derek Kornelijus je sada ozbiljan štoper na evropskom nivou i reprezentativac Kanade koji nastupa na Mundijalu. E pa, sve to je počelo u Ivanjici.

Izvor: MN Press/IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kanada je počela takmičenje na Svjetskom prvenstvu remijem 1:1 (0:1) protiv Bosne i Hercegovine. Na golu je bio Maksim Krepo koji je preuzeo mjesto čuvara mreže nakon odlaska Milana Borjana, a u timu nije bilo nikoga na "ić".

Tu je bio Niko Sigur, defanzivni vezni i desni bek Hajduka iz Splita koji ima hrvatsko porijeklo iako je rođen u Barnabiju, a igrao je i za U21 tim Hrvatske. Ipak, jedan igrač koji je proveo svih 90 minuta na terenu u dresu tima domaćina postao je igrač u Srbiji.

U pitanju je štoper tima Džesija Marša Derek Kornelijus koji je prva opcija u zadnjoj liniji, a nije igrao kao štoper sve dok nije stigao u Ivanjicu. Zapravo nije ni igrao profesionalni fudbal do potpisa za Javor 2017. godine.

Kako je Kornelijus stigao od Ivanice do Svjetskog prvenstva?

Izvor: FS BiH

Rođen je u Ontariju od oca sa Barbadosa i majke sa Jamajke, Počeo je da trenira fudbal i bio je jako talentovan napadač, ali je nakon odbijanja nekih mađarskih klubova i odlaska u mlađe kategorije njemačkih niželigaša tek dolaskom u Javor u zimskoj pauzi sezone 2016/17 postao profesionalac.

Trener Javora u to vrijeme Srđan Vasiljević video je veliki potencijal u njemu, ali ne kao u napadaču, nego na poziciji štopera. Ubacio ga je da debituje u aprilu 2017. protiv Radničkog iz Niša.

"Igram na mjestu štopera sada već godinu dana i jako se dobro osjećam na toj poziciji. Uživam da igram za trenera Vasiljevića, on jako dobro razumije igru i kao mlad igrač mogu mnogo da dobijem od toga", rekao je tada Kornelijus.

Kako je stigao do reprezentacije?

Dok je bio igrač Javora pozvan je na čuveni turnir u Tulonu 2018. godine, a u martu 2018. je dobio i poziv za "A" tim za prijateljsku sa Novim Zelandom. Na kraju je debitovao u pobjedi 8:0 na d Djevičanskim ostrvima i bio je standardan dvije godine. Potom je ispao iz tima, pa se vratio 2023. i od tada je prva opcija na mjestu štopera.

Nakon odličnih igara u Javoru vratio se u Kanadu, ali u MLS i zaigrao za Vankuver Vajtkapse, da bi potom došao u Grčku u Panetolikos. Potom je odigrao sezonu u Malmeu, pa je napravio transfer karijere u Olimpik Marsej koji ga je na krakko proslijedio u Glazgov Rendžerse.

Sa Kanadom mu je ovo već drugo Svjetsko prvenstvo, ali kako prije četiri godine nije odigrao ni minut, ovo mu je prva utakmica na Mundijalu.

Kako je pričao o vremenu u Srbiji?

Izvor: MN PRESS

"Uvijek mi je bio sam da igram fudbal profesionalno i sada kada sam potpisao prvi profesionalni ugovor ostvario mi se taj san. Prije Javora igrao sam u Njemačkoj. Poslije dobrih pola sezone agent je uspio da me dovede u kontakt sa Javorom gdje sam došao na probu. Moji prvi utisci o srpskom fudbalu su da je takmičenje izuzetno jako. Ovdje igrači vrijedno rade i jako su disciplinovani, Mismim da je to razlog zbog koga je Srbija jaka u svim sportovima.

Jako sam srećan što živim u Ivabnjici, to je lijep gradić koji mi dozvoljava da se koncentrišem na fudbal. Mislim da su utakmice sa Partizanom i Zvezdom uvijek teške i takođe vjerujem da smo mi tim protiv koga niko ne želi da igra", rekao je tada Derek Kornelijus.

U Ivanjici su znali

"Javor je klub koji predstavlja region zapadne Srbije i ima više od 105 godina tradicije. Bezbroj igrača je otišlo iz Javora u klubove u Evropi i time se ponosimo. Trener Vasiljević je radio u stručnom štabu reprezentacije Srbije i nekada je bio direktor omladinske škole Cfrvene zvezde. Sa takvim znanjem on je našao veliki talenat poput Dereka i sigurni smo da ako nastavi vrijedno da radi da će Derek postati ključni igrač ne samo za Javor nego i za reprezentaciju Kanade", rekao je tada potpredsjednik Javora Petar Lazović. Danas kada Kornelijus ima 45 nastupa za selekciju Kanade, jasno je da je bio u pravu.