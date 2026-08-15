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Angelina Topić bez medalje na Evropskom prvenstvu

Angelina Topić bez medalje na Evropskom prvenstvu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Srpska atletičarka Angelina Topić nije uspjela da osvoji medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu!

Angelina Topić bez medalje na Evropskom prvenstvu Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Angelina Topić je ispala sa Evropskog prvenstva u Birmingemu.

Nakon sjajnih kvalifikacija srpska najbolja skakačica preskočila je prvu visinu, a onda je na 188 centimetara tri puta rušila. Visina koju je u kvalifikacijama rutinski preskakala, sada je bila nepremostiva prepreka i završiće na kraju kao 12. u Evropi.

Ovo je Srpkinji jedan od većih neuspjeha do sada u karijeri. Prije nje su ispale samo Idea Pjeroni, Merel Maes i Karmen Brus, a kad je velika rivalka Jaroslava Mahučik preskočila 192 centimetra, postalo je jasno da će Angelina Topić završiti na 12. mjestu u Evropi.

Nešto se nije potrefilo Angelini, možda trka na 10.000 metara koja joj je dva puta prekidala zalet, ali svakako ovo nije rezultat koji je očekivala. Srbija je ostala bez medalje na EP, a posljednja nada je sada Andrijana Vilagoš.

(MONDO)

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Tagovi

Atletika Angelina Topić

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