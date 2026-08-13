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"Samo kad je prošlo, ovo niko nije očekivao": Angelina Topić se oglasila poslije "paklenog" prolaska u finale

"Samo kad je prošlo, ovo niko nije očekivao": Angelina Topić se oglasila poslije "paklenog" prolaska u finale

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpkinja Angelina Topić skakaće za novu medalju na Evropskom prvenstvu u subotu.

Angelina Topić o plasmanu u finale Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Evropskog prvenstva koje je na programu u subotu u Birmingemu. Skakačica uvis je rutinski obezbijedila borbu za medalje, ali tamo je čeka žestoka konkurencija. Otežavajuća okolnost je bila velika vrućina koja je nekarakteristična za Englesku, pošto je u trenutku takmičenja bilo čak 36 stepeni.

"Bilo je mnogo zahtjevnije nego što smo mislili. Mislili smo da će 1.88 biti dovoljno za finale, ali kako je 20 djevojaka preskočilo, morali smo da preskočimo i 1.91. Srećom, nisam imala problema sa tom visinom. Mislim da mi je trebalo, da se malo razbudim. Ustala sam u 6 ujutru, bilo je mnogo vruće danas. Najvažnije je bilo ovo preživjeti, sada idem na spavanje i da svježa dočekam finale", rekla je Topićeva, a prenosi "Sportklub".

Veliki problem takmičarima prave vremenski uslovi, a Angelini je pao kamen sa srca kada su završene kvalifikacije.

"Baš je bilo vruće, niko ovo nije mogao da očekuje, posebno u ovom dijelu svijeta. Namučili smo se i drago mi je što je konačno gotovo, da možemo da se sklonimo od vrućine. Vidjeli smo po prognozi da će u subotu biti maltene potpuno suprotno i samo se nadamo da neće pasti kiša, što ovdje nije rijetkost. Ovdje moramo da budemo spremni na svaku situaciju, kako je meni, tako je i svima."

Nakon iscrpljujućih kvalifikacija, imaće dva dana da se pripremi za finale.

"Mnogo će mi značiti. Posebno poslije jutarnjih kvalifikacija. Nije mi baš najomiljenije da ustanem prije podneva. Iskoristiću maksimalno da odmorim i sačuvam energiju."

Angelina je jedan od favorita za medalju, s obzirom na to da je osvačica brojnih odličja u svojoj disciplini. Da li je vrijeme za zlato? Na Evropskim prvenstvima za sada ima bronzu i srebro.

"Ja se nadam. U dobroj sam formi trenutno, ali po rezultatima konkurentkinja biće zahtjevno finale", zaključila je Topićeva.

Tagovi

Angelina Topić Atletika

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