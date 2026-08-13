Lana Pudar odustala od borbe za finale na 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu

Najbolja plivačica BiH odustala od polufinala na 100 metara delfin.

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Najbolja plivačica Bosne i Hercegovine Lana Pudar neće nastupiti u večerašnjem polufinalu utrke na 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu, iako je u jutarnjim kvalifikacijama izborila plasman s vremenom 58.45 - što je njen najbolji rezultat u ovoj disciplini u posljednje dvije godine.

Odluku o povlačenju donio je njen stručni tim iz Kluba vodenih sportova "Orka" kako bi sačuvali energiju i fokus preusmjerili na njenu primarnu disciplinu - 200 metara delfin.

"Nakon perioda u kojem je kontinuitet treninga bio narušen zbog problema sa skočnim zglobom, želimo da kroz prvenstvo prođe maksimalno racionalno i da u svojoj glavnoj disciplini bude što svježija. Energiju i svježinu čuvamo za ono zbog čega smo i došli u Pariz - 200 metara delfin", naveli su iz njenog tima.

Uprkos odustajanju od polufinala na 100 metara, odlično jutarnje vrijeme potvrđuje da se bh. plivačica vraća u sam vrh evropskog plivanja pred nastup u svojoj najjačoj disciplini.

(MONDO)