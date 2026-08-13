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Lana Pudar odustala od borbe za finale na 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu

Lana Pudar odustala od borbe za finale na 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Najbolja plivačica BiH odustala od polufinala na 100 metara delfin.

Lana Pudar Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolja plivačica Bosne i Hercegovine Lana Pudar neće nastupiti u večerašnjem polufinalu utrke na 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu, iako je u jutarnjim kvalifikacijama izborila plasman s vremenom 58.45 - što je njen najbolji rezultat u ovoj disciplini u posljednje dvije godine.

Odluku o povlačenju donio je njen stručni tim iz Kluba vodenih sportova "Orka" kako bi sačuvali energiju i fokus preusmjerili na njenu primarnu disciplinu - 200 metara delfin.

"Nakon perioda u kojem je kontinuitet treninga bio narušen zbog problema sa skočnim zglobom, želimo da kroz prvenstvo prođe maksimalno racionalno i da u svojoj glavnoj disciplini bude što svježija. Energiju i svježinu čuvamo za ono zbog čega smo i došli u Pariz - 200 metara delfin", naveli su iz njenog tima.

Uprkos odustajanju od polufinala na 100 metara, odlično jutarnje vrijeme potvrđuje da se bh. plivačica vraća u sam vrh evropskog plivanja pred nastup u svojoj najjačoj disciplini.

(MONDO)

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Tagovi

Lana Pudar Plivanje

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