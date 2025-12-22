Izbor najboljeg sportiste BiH: Lana Pudar i Edin Atić obilježili 2025. godinu

Četvrtu godinu zaredom najbolja bh. plivačica izabrana je i za najbolju sportistkinju BiH, dok je nakon trogodišnje dominacije Džanana Muse nagrada u muškoj konkurenciji otišla u ruke Edina Atića.

Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović

Plivačica Lana Pudar i košarkaš Edin Atić najbolji su sportisti za 2025. godinu, odlučeno je na tradicionalnom, 25. Izboru najoboljeg sportiste BiH koji je održan večeras u hotelu "Holidej" u Sarajevu, u organizaciji Nezavisnih novina i BHRT.

Četvrtu godinu zaredom Lana je ponijela laskavu titulu, dok je za Atića ovo prvo priznanje. Od 2021. godine Lana Pudar dominira u ženskoj konkurenciji, dok je Atić prekinuo trogodišnju dominaciju još jednog košarkaša BiH - Džanana Muse.

Ove godine žirijem je predsjedavao legendarni bh. fudbaler Mehmed Baždarević, koji sa ostatkom žirija imao težak posao, ali je na kraju uz konsenzus svih donio pravične odluke.

Izvor: Facebook/Lana Pudar

Lana Pudar je osvojila srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu za plivače do 23 godine u disciplini 200 metara delfin. Takođe, ove godine započela svoju univerzitesku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama predstavljajući Univerzitet Virdžinija. U konkrenciji bile su još i skijašica Elvedina Muzaferija, biciklistkinja Lejla Njemčević, karatistkinja Emina Sipović, taekvondoistknjiga Džejla Makaš i džudistkinja Anđela Samardžić.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam proglašena za najbolju sportistkinju BiH i ove godine. Hvala žiriju i svima koji me podržavaju. Kao sportistkinja, znam koliko je važno imati iza sebe medije, a Nezavine novine i BHRT rade na vrhunskom niovu. Hvala za nagradu, a svim nagrađenim čestitam. Šaljem vam ogroman pozdrav iz Virdžinije", poručila je Lana putev video-poruke iz Sjedinjenih Američkih Država.

Edin Atić imao je sjajno izdanje na ovogodišnjem Eurobasketu. Košarkaš sarajevske Bosne bio je jedan od najvažniji igrača u selekciji Adisa Bećiragića, koja je imala zapažen nastup na 42. Evropskom prvenstvu, koje je održano u četiri države - Kipru, Finskoj, Poljskoj i Letoniji.

Vidi opis Izbor najboljeg sportiste BiH: Lana Pudar i Edin Atić obilježili 2025. godinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović Br. slika: 10 10 / 10

"Zmajevi" su nakon 32 godine izborili nokaut-fazu prvenstva Starog kontinenta, a Atić je na šest utakmica prosječno bilježio 9,5 poena, uz 4,3 skoka i 5,8 asistencija po meču. Bio je sedmi najbolji asistent takmičenja.

U konkurenciji za najboljeg sportistu našli su se još Anes Bostandžić (karate), Vedad Karić (biciklizam), Jovan Lekić (plivanje), Amel Tuka (atletika), Damir Džumhur (tenis) i Toni Miletić (džudo).

Očekivano, epitet najbolje ekipe ponijela je muška košarkaška reprezentacija BiH. Nagrada za najboljeg trenera zasluženo je otišla u ruke Adisa Bećiragića, selektora bh. košarkaša i tvorca istorijskog rezultata na Eurobasketu.

Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović

PERSPEKTIVNI SPORTISTI Kadetska šampionka Evrope u streljaštvu Zakira Pušina i mladi fudbaler Borca Matej Deket proglašeni su za najperspektivnije sportiste u BiH.

Na adresu Sportskih igara mladih otišla je Nagrada za razvoj sporta, dok je Nagradu za sportski uzor dobio Odbojkaški klub ORT Novo Sarajevo. Najbolji sportista u paraolimpijskom sportu je Ismail Barlov, dok je bh. reprezentacija u sjedećoj odbojci najbolja ekipa u paraolimpijskom sportu.

Takođe, dodijeljene su i nagrada za životno djelo - Fahrudinu Prljači i Branislavu Crnogorcu, a posthumno Mladenu Žižoviću i Đevadu Šabeti.

Srca čitalaca "Nezavisnih novena" i posjetilaca portala www.nezavisne.com ove godine osvojila je taekvondoistkinja Džejla Makaš, koja je na Svjetskom seniorskom prvenstvu zauzela peto mjesto.