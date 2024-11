Održana druga sjednica stručnog žirija: Bliži se 24. Izbor najboljeg sportiste BiH, skraćene liste kandidata

Svečana ceremonija zakazana je za 9. decembar.

Izvor: Nezavisne novine/Dražan Pozderović

Druga sjednica stručnog žirija 24. Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH održana je danas u Banjaluci, pod predsjedavanjem Amela Tuke.

Proslavljeni bh. atletičar ujedno je i predstavnik Olimpijskog komiteta BiH u žiriju koji će, osim nagrada za najboljeg sportistu i sportistkinju, dodijeliti i nagrade za životno djelo, razvoj sporta, sportski uzor, najboljeg sportistu za osobe sa invaliditetom, najbolju ekipu u sportu osoba sa invaliditetom i nagrada čitalaca o kojoj odlučuju posjetioci portala www.nezavisne.com.

"Neće biti lako donijeti odluke ali kao što je to uradio svih prethodnih godina i ovaj put će žiri izabrati one koji su svojim rezultatima zaslužili da ponesu epitet najboljih među najboljima. Meni kao sportisti je i bila čast kada se moje ime nađe u konkurenciji za nagradu jer je to potvrda da uloženi trud nije ostao neprepoznat", riječi su Amela Tuke.

Stručni žiri 24. jubilarnog Izbora najboljeg sportiste BiH je na sjednici u Banjaluci skratio liste nominovanih, a odluka o dobitnicima biće donesena na posljednoj sjednici uoči završne manifestacije.

"Konsenzus u donošenju odluka je nešto na šta smo izuzetno ponosni. To ujedno govori o ispravnosti odluka, na koje takođe moram istaći nikada nije bilo zamjerki kako od javnosti, tako i sportskog miljea u BiH", rekao je Adnan Ljubović, urednik sportskog programa BH Radija 1 i član žirija od prvog izbora do danas.

Svečana manifestacija biće održana 9. decembra u hotelu "Holidej" u Sarajevu sa početkom u 20 časova, uz direktan prenos na BHT1 i portalu www.nezavisne.com.

(mondo.ba)