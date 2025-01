Borac ostao bez dvojice fudbalera! Jandrić otkrio kada stižu pojačanja

Borac "upalio motore", a medijima su se najprije obratili Oliver Jandrić i Zvjezdan Misimović.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca danas su započeli sa pripremama. U 13 časova trener Borca Mladen Žižović će održati prozivku nakon čega će crveno-plavi obaviti prvi trening u novoj polusezoni.

Pred današnji trening održana je pres konferencija na Gradskom stadionu za medije, a prvi je riječ dobio novi tehnički direktor kluba Zvjezdan Mismović.

Popularni "Miske" ne krije da jedva čeka da krene s radom, ali je svjestan kako kaže "paklenog rasporeda" koji čeka Banjalučane.

"Ja jedva čekam da krenemo opet. Pauza nije bila preduga, prva zvanična utakmica je za manje od četiri nedjelje. Imamo jako težak, paklen raspored rekao bih. Sa Kupom, Konferencijskom ligom i prvenstvenom utakmicom protiv Sarajeva, tako da radujemo se. Imamo jasne ciljeve, u trci smo za prvenstvo i Kup BiH i mislim da u Konferencijskoj ligi nismo bez šansi. Daćemo sve od sebe i nadamo se da ćemo biti sve uspješni u svemu tome", rekao je Misimović.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Prisutnima se obratio i sportski direktor Oliver Jandrić koji je govorio o planu priprema, ali i otkrio koji fudbaleri više nisu dio ekipe Borca. Takođe, najavio je dolazak i pojačanja, a to bi trebalo biti kompletirano prije polaska u Antaliju na drugi dio priprema.

„Danas počinjemo sa radom, tu smo do 23. januara kada idemo za Antaliju. Tamo imamo zakazanih pet utakmica. Vraćamo se šestog februara, već osmog imamo Kup BiH protiv Čelika, a 13. već krećemo sa Konferencijskom ligom. To je neki plan za naredni period. Što se tiče odlazaka trenutno, za razliku od ekipe koja je završila sezonu, s nama trenutno nisu Karaklajić (Petar op.a) i Pihler (Aleks op.a), S njima je ugovor sporazumno raskinut, narednih dana ćemo raskinuti ugovore sa još jednim ili dvojicom igrača. Što se tiče dolazaka, već smo u razgovorima sa dva-tri igrača. Ne bih pričao o imenima dok to ne završimo, plan je da do odlaska u Antaliju zatvorimo ekipu kako smo planirali. Period koji je pred nama, u dogovoru sa stručnim štabom ćemo, pokušati da dio mladih igrača približimo prvom timu i da im damo maksimalnu pažnju“, dodao je Oliver Jandrić.