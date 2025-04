"Dok je NATO bombardovao, uradili smo nešto veličanstveno": 26 godina od najhrabrijeg meča srpskog fudbala

AEK se prisjetio meča pod NATO bombama prije 26 godina.

Izvor: MN PRESS

Na dan kada su se Partizan i AEK sastali u revanšu četvrfinala Evrokupa u rukometu prisjetili su se Grci utakmice koja će zauvijek ostati najveći susret u istoriji ovih ekipa. Na današnji dan prije 26 godina AEK je usred NATO bombardovanja došao u Beograd da odigra meč sa Partizanom.

Ako ikoga zanima, na kraju je bilo 1:1, a MONDO je već naširoko pisao o ovom nevjerovatnom meču. Sada su i sami Grci rekli da je ova utakmica momenat kada je AEK dokazao da je više od kluba i da je to njihova najveća titula i pobjeda u istoriji.

"Na današnji dan prije 26 godina, AEK je prešao granice fudbalske ekipe i sportskog kluba. Putovanje u Beograd na prijateljsku utakmicu sa Partizanom, u danima kada su NATO avioni bombardovali teritoriju Srbije, bilo je veličanstveno djelo koje je dokazalo da je potpuno drugačije biti AEK. To je bilo putovanje mira! Najveća "titula" u našoj istoriji!", navodi AEK u sjećanju na ovaj meč.

Kako se odigrao meč Partizan - AEK usred bombardovanja?

Jedan Srbin je tada sa AEK-om došao u Beograd, a to je bio vezista Branko Milovanović. Sada operativac Las Palmasa, u fudbalskom sveijtu poznat jer je "otkrio" Pedrija, nama je ispričao kako je uopšte došlo do tog meča. Sve je počelo od velikog prijatelja srpskog naroda koji se tada sve pitao u AEK-u.

"U jednom momentu predsjednik AEK-a Dimitris Mersanidis je došao u svlačionicu i rekao da želi da pomogne srpskom narodu. Mi smo tad prvi put otišli u ambasadu Srbije u Atini. Napravili smo priču i pokušali smo da organizujemo utakmicu u Srbiji.Pošto su AEK-ovi navijači u tom trenutku bili u veoma dobrim odnosima sa navijačima Partizana došli smo na ideju da igramo prijateljsku utakmicu sa crno-bijelima. Onda se to podiglo na mnogo viši nivo, došlo je do predsjednika... Između država se napravio dogovor da mi dođemo na prijateljsku utakmicu tako što ćemo letjeti iz Atine za Budimpeštu, pa ćemo iz Budimpešte autobusom doći u Beograd", objašnjava Milovanović za MONDO i nastavlja:

"Naši navijači su putovali autobusom iz Atine preko Mađarske, naša vodeća grupa "Original 21" je došla autobusima. To je bilo organizovano i jedini pravi odgovorni za to sve je predsjednik Mersanidis jer on je čovjek koji mnogo voli Srbiju i naš narod. Ja sam imao tu sreću da u tom trenutku igram u AEK-u, a i svi znaju koji me poznaju kakav sam ja što se tiče tog nacionalnog pitanja, uvijek bio i za Srbiju i za sve. To se po porijeklu zna!", priče nekadašnji fudbaler iz Osečine.

KO JE IGRAO OVAJ ISTORIJSKI MEČ? PARTIZAN: Nikola Damjanac, Vuk Rašović, Branko Savić, Milan Stojanoski, Aleksandar Stanojević, Aleksandar Vuković, Vladimir Ivić, Saša Ilić, Đorđe Tomić, Nenad Bjeković Junior, Mateja Kežman. Igrali su još: Marjan Gerasimovski, Igor Duljaj, Ivica Iliev, Darko Tešović, Zoltan Sabo, Ljubiša Ranković, Goran Obradović. Trener: Ljubiša Tumbaković AEK: Atmacidis (29 M. Mihailidis - 40 K. Kurkunas), Kopicis, Kostenoglu, Babunski, Milovanović, Savevski, Kasapis, Maladenis, Kalicakis, Zumbulis, Nikolaidis. Trener: Oleg Blohin

Što se tiče samog meča prvi operativac Partizana iz tog vremena Žarko Zečević nam je pričao kako je meč organizovan. Kao i svaki drugi, svi su bili riješeni da pokažu NATO paktu prkos i hrabrost.

"Sama organizacija utakmice je bila kao i svaki meč. Mi smo se ponašali kao da igramo neku međunarodnu utakmicu. Ja pravo da vam kažem nisam pogledao nijednom u nebo da vidim da li će da se pojavi ili neće, uopšte nisam imao strah da će bilo šta da se dogodi", rekao je Zečević prošle godine za MONDO.

