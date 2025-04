"Ovo je primjer kako se igra za Borac!" Crveno-plavi napravili ogroman korak ka opstanku: Uz ovakvo srce možemo sve!

Goran Trkulja i Vladan Đurđević sumirali su meč sa Konjuhom (26:25).

Rukometaši Borca kreirali su senzacionalan preokret u Boriku!

U 39. minutu kasnili su šest golova za Konjuhom (14:20), ali su u preostalom vremenu nadoknadili minus i trijumfovali rezultatom 26:25, napravivši ogroman korak u borbi za opstanak.

"Nemam pojma šta bih rekao, iskreno... Mogu samo da čestitam momcima jer su oni zaslužni za sve. Vjerovali smo, koliko god to čudno zvučalo, do posljednje sekunde da ćemo pobijediti ovo. Oni su ovo izvukli, momci stvarno prave čuda. Rekao sam i ranije, ušli su u rudnik da probaju da izvuku klub na površinu i to rade iz dana u dan. Čestitam im, i hvala publici koja se ponijela do kraja da ostvarimo pobjedu", rekao je nakon meča trener Borca m:tel Goran Trkulja, dodavši:

"Konjuh je jako ozbiljna ekipa koja je u samom vrhu i koja već par godina unazad igra fantastično. Sjajno su vođeni njihovim trenerom, i kad protiv takve ekipe odigraš ovako, kad se iz ovakvog minusa vratiš u plus, sigurno je to poruka za sve koji će nam do kraja biti protivnici. Ne bojimo se nikoga, idemo do kraja, borimo se za opstanak. Izborićemo ga na kraju, njihovim srcem možemo sve."



Svih svojih osam golova Vladan Đurđević je postigao u drugom dijelu.

"Loše smo otvorili utakmicu, otišli smo sa velikom razlikom na odmor, ali vratili smo se, skupili snage i motivacije jer znamo koliki je ulog. Siguran sam da je završnica ove utakmice podsjećala na godišnjicu, kada su velikani osvajali trofeje i da je ovo odličan primjer kako se igra za Borac."

Trener Konjuha Alen Hadžić ističe da njegova ekipa pružala odličnu partiju do ulaska u posljednju četvrtinu meča.

"Ono što je trebalo da uradimo, što smo analizirali ove sedmice – uradili smo u prvom poluvremenu. Do 45. minuta smo imali sve u svojim rukama, odigrali smo jako dobro defanzivno, prepoznali smo taj napad Borca. Naš napad je dobro funkcionisao. U jednom momentu 3-3 odbrana, za koju smo se takođe spremali. Onda jedan energetski pad, koncentracija, nekako smo olako ispustili ovih 4-5 razlike. Ostaje žal za jednom dobrom partijom, ali idemo dalje, šta je tu je", rekao je Hadžić.







