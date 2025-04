Zoran Zekić poslije pobjede u Banjaluci: Nadam se da smo nekim detaljima iznenadili Borac

Fudbaleri Sarajeva osigurali su plasman u finale Kupa Bosne i Hercegovine, nakon što su nadoknadili minus od jednog gola sa "Koševa" i rezultatom 0:2 slavili u Banjaluci.

Trener "bordo" tima Zoran Zekić izgledao je vidno umoran, ali i srećan poslije pobjede nad Borcem za koje su se pobrinuli strijelci, Frensis Kjereme i Domagoj Pavičić.

"Više od 100 minuta fudbala danas...Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, nadam se da smo nekim detaljima iznenadili protivnika. Neke stvari smo naučili iz prethodnih mečeva, imali smo puno kadrovskih problema, pa čestitam momcima na igri. U nekim situacijima smo mogli biti još opasniji, ali težak teren protiv odličnog protivnika. Pobjedu bih posvetio našim navijačima, koji isto mnogo trpe", rekao je Zekić i potom iskoristio priliku da se zahvali na ličnoj poruci njegovih bivših igrača i stručnom štabu Slaven Belupa, hrvatskog prvoligaša.

Ipak, nema odmora za Sarajevo, ali ni Borac jer ih već u subotu opet na Gradskom stadionu očekuje prvenstveni duel.

"U subotu imamo novu utakmicu, imamo puno rovitih, stalno nas to prati, a što se tiče žutih kartona, to mi je zaista teško pratiti. Mislim da utakmica nije bila toliko gruba, ali to je nekakav moj utisak".

Zekić je istakao da će i naredni dvoboj sa Banjalučanima biti izuzetno težak i važan.

"Bio je danas veliki ulog, a i u subotu će biti. Borac se bori za titulu, a mi za treće mjesto, kad dođemo kući i sutra budemo radili trening rekuperacije, vidjećemo u kakvom smo stanju. Čeka nas opet teška utakmica i težak raspored. Subota, pa utorak i derbi sa Željom, a onda Sloboda.Nadam se da će se neki igrači vratiti u konkurenciju i biti zdravi. Kad je tako, onda ništa nije problem", zaključio je strateg ekipe sa "Koševa".

