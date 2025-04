Borac na korak do finala Kupa BIH: Imamo prednost 1:0, ali nećemo se opustiti!

"Pokušaćemo da iskoristimo njihov pritisak da moraju da preokrenu rezultat, nadam se uz veliku podršku naših navijača", poručio je trener Borca Mladen Žižović pred revanš polufinala Kupa BIH protiv Sarajeva.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri Borca u utorak od 17.30 časova na Gradskom stadion u Banjaluci dočekuju Sarajevo u revanšu polufinala Kupa BIH.

Banjalučani imaju prednost od jednog gola pošto su u prvom meču na Koševu slavili 1:0 golom Amera Hiroša, a ovo je treći od ukupno četiri međusobna duela dva tima u nešto više od 20-ak dana.

"U vrlo kratkom periodu igramo treći pšut protiv Sarajeva. Nije jednostavno pobijediti Sarajevo, naravno to je jedna od najboljih bh. ekipa, sa mnogo ulaganja, dobro vođena, ali uspjeli smo i u prvom i u drugom meču da ih pobijedimo. Nadam se da će tako biti i sutra, ali nije jednostavno. Oni imaju svoje ambicije, kvalitet i sigurno je ovo za njih utakmica ssezone s obzirom da se teže mogu uključiti u trku za šampionsku titulu, mnogo lakše im se boriti za Kup. Pookušaćemo da iskoristimo taj njihov mentalni pritisak da ovdje morjau da naprave preokret i u da u jednom dobrom ambijentu dođemo do zanas pozitivnog rezultata i da se plasiramo u finale", rekao je trener Borca Mladen Žižović.

On neće moći da računa na Srđana Grahovca i Damira Hrelju koji su povrijeđeni, a upitan je i nastup Luke Zorića i Maksa Juraja Ćelića.

"Ono što je mene kao trenera uvijek radovalo su ispunjene tribine i nadam se da ćemo sutra imati veliku podršku navijača jer ono što ova generacija radi ove sezone zaslužuje pun stadion. Pozivam sve navijače da dođu da nas podrže u jednoj dobroj utakmici i ono što želimo je plasman u finale", istakao je Žižović.

Svjestan je da prednost iz prvog meča donosi malo relaksiraniju situaciju, ali trener Borca poručuje da opuštanja nema.

"Mnogo veći pritisak je bio u prethodnom periodu. Sada imamo pod navodnicima laganiju situaciju. Imamo prednost 1:0, ali to nas ne smije zvarati i opustiti jer znamo kvalitet Sarajeva, ekipe koja je dobro vođena i dobro selektirana. Zaista je riječ o vrlo kvalitetnom protivnikom. Jeste neobično kada igrate toliko mečeva protiv istog protivnika, ali lakše je kada ste fokusirani na jednog te istog protivnika i onda se dublje posvetite njima i možete iz vaših utakmica da izvučete pouzke, ne morate da analizirate utakmice koji su oni igrali protiv drugih, analizirate direktno i sebe i protivnika i možete da izvučete zaključke i mane koji oni imaju, a sigurno ih imaju, kao i dobrih stvari koje treba da zaustavite", rekao je on.

Iako je Borac u seriji derbija i očekuju ga praktično do kraja izuzetno važne utakmice djeluje da je samopouzdanje u ekipi nikad veće.

"Imamo vrhunske rezulttate, pet vezanih prvenstvenih pobjeda, pobjede u kupu i naravno0 da je to samopouzdanje raste kroz dorbu igru i dobre rezultate. To potvrđujemo iz nedjelje u nedjelju. Po meni nema 'derbija' jer vidjeli ste da i GOŠK i Sloboda, ekipe koju su otpisane i koje u ovom momentu ispadaju iz lige nisu lagani protivnici tako da mi imamo osam finala što se tiče prvenstva. Do kraja sezone imamo još tri utakmice, ja se nadam, Kupa BIH u kojima treba da pokažemo kvalitet koji smo pokazali u ovih devet mjeseci", zaključio je Žižović.