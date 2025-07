UŽIVO SANTA KOLOMA – BORAC: Uspavanka u Enkampu - Borac jalov, Santa Koloma se brani

Prvi pokušaj Santa Kolome na ovom meču. Šutirao je Virgili, namjestio se na desnoj strani na udarac, ali je Šiškovski to lako uspio da ukroti.

Vuković je prošao po lijevoj strani, ubacio potom loptu u sredinu, ali nije do nje uspio da stigne Savić.

Zbog rata između Rusije i Ukrajine, Polisja bi Banjalučane ugostila na neutralnom terenu, a prema posljednjim informacija, bio bi to stadion Tatrana u Prešovu.

"Neće biti lako. Ponekad kad imate tu prednost, to može da se okrene protiv tebe. Moramo mentalno da budemo pravi u ovoj utakmici. Znamo da će Borac učiniti sve da pobijedi. Kao što sam rekao u BiH i prije a i poslije utakmice, Borac ima fantastičan tim i igra veoma dobro. Jasno je da smo mi pružili odličnu partiju tamo i to se vidi i na rezultatu, ali što se tiče sutrašnje utakmice, očekujem da će biti veoma teško. Vidjećemo kako će sve da izgleda", istakao je Federiko Besone pred meč .

Pogledajte kako je to izgledalo:

17 : 02

Žižović vjeruje u podvig!

"Ako nismo letjeli prošle sezone, nećemo ni sada padati. Istina je negdje na sredini. Vrlo teška situacija je pred nama, ali bilo je mnogo težih iz kojih smo znali kako da dođemo do našeg cilja i da obradujemo naše navijače. Nismo uslišili njihove želje prije par dana. Podrška je tu i kada je težak poraz, dobili smo dosta poruka podrške, nije bilo ružnih riječi. Moramo dobro da se konsolidujemo i napravimo dobar plan da dođemo do pobjede. Da li ćemo uspjeti da preokrenemo u potpunosti rezultat, ne znam, ali ćemo ostaviti srce na terenu, to je sigurno!'', rekao je u najavi utakmice u Andori trener Borca Mladen Žižović.

Izvor: FK Borac