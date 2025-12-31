logo
Đanmarko Poceko ima novi klub: Spreman da napravi haos u Turskoj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Italijan Đanmarko Poceko pronašao je novi klupski angažman.

Đanmarko Poceko preuzeo Galatasaraj Izvor: MN PRESS

Bivši selektor Italije Đanmarko Poceko novi je trener turskog Galatasaraja. Temperamentni stručnjak je bez posla još od ljetos kada je napustio "azure". 

Turski klub je ozvaničio saradnju, a priliku da debituje imaće u domaćem prvenstvu protiv Ritasa u Ligi šampiona.

Poceko je najviše uspjeha imao sa Dinamo Sasarijem kada su osvojili FIBA Evropa kup, dok je prethodno bio pomoćni trener u Olimpiji iz Milana. Bio je glavni trener Asvela tokom sezone 2023/24 i od tada do prošlog leta je bio posvećen samo reprezentaciji.

Trenersku karijeru zaočeo je u Orlandini, dok je još vodio Vareze i Fortitudo Bolonju.

