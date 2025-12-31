Đanmarko Poceko ima novi klub: Spreman da napravi haos u Turskoj

Italijan Đanmarko Poceko pronašao je novi klupski angažman.
Bivši selektor Italije Đanmarko Poceko novi je trener turskog Galatasaraja. Temperamentni stručnjak je bez posla još od ljetos kada je napustio "azure".
Turski klub je ozvaničio saradnju, a priliku da debituje imaće u domaćem prvenstvu protiv Ritasa u Ligi šampiona.
✍️ Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin Gianmarco Pozzecco!— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol)December 31, 2025
Poceko je najviše uspjeha imao sa Dinamo Sasarijem kada su osvojili FIBA Evropa kup, dok je prethodno bio pomoćni trener u Olimpiji iz Milana. Bio je glavni trener Asvela tokom sezone 2023/24 i od tada do prošlog leta je bio posvećen samo reprezentaciji.
Trenersku karijeru zaočeo je u Orlandini, dok je još vodio Vareze i Fortitudo Bolonju.