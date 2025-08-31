logo
Kad je nemoćan - Poceko dobije isključenje: Novi performans italijanskog trenera protiv BiH

0

Selektor Italije Đanmarko Poceko po ko zna koji put isključen je sa meča svog tima.

Đanmarko Poceko isključenje protiv BiH Izvor: RTS1/Printscreen

Već je postalo tradicija - selektor reprezentacije Italije Đanmarko Poceko redovno dobija isključenja sa meča svog tima. Upravo to dogodilo se u susretu sa Bosnom i Hercegovinom u trećoj utakmici grupne faze na Eurobasketu.

Već smo navikli na performans Poceka koji svojom harizmom privlači mnogo pažnje. Riječ je o treneru koji ne bira sredstvo da dođe do pobede, a tako je bilo i ovog puta. Nakon što je njegov tim igrao tesan susret protiv Bosne i Hercegovine, Poceko je sve vrijeme bio ljut na svoj tim koji nije bio na željenom nivou. Tolerisale su sudije Italijana koliko su mogle, potom dodijelile jednu tehničku, a početkom treće četvrtine i drugu.

Pogledajte kako je izgledalo isključenje Đanmarka Poceka: 

Pogledajte

01:07
Italija - BiH, Ðanmarko Poceko, Eurobasket
Izvor: RTS1
Izvor: RTS1

Robertson je pogodio trojku za BiH, pa je ovaj tim došao na pola koša zaostatka (46:45). Iznervirao je to Poceka, pa je Italijan uletio na teren - što je i prije toga radio nebrojano puta tokom meča - te sudije nisu imale drugog rješenja do da isključe selektora. Naravno, Italijan je teatralno napustio teren, pozdravio sa sa svim igračima što je neodoljivo podsjetilo na meč sa Srbijom, kad je zahvaljujući isključenju režirao preokret svog tima protiv "orlova".

Šta je Poceko uradio protiv Srbije?

Na Evropskom prvenstvu 2022. Srbija je vrlo dominantno prošla grupu, ali je naletjela na Italijane u osmini finala. Imali su "orlovi" kontrolu nad utakmicom sve dok Poceko nije dobio isključenje, a tada je uslijedio njegov teatralni izlazak sa terena. Pozdravio se sa svim svojim igračima, a onda i sa igračima Srbije, kao i trenerom, ali i čelnicima uprave. Sve to propudilo je želju i timu Italije da preokrene, dok Srbija nije imala apsolutno nikakav odgovor na njihovu igru.

Mnogi vjeruju da je to dio taktike Đanmarka Poceka koji gotovo u svakom susretu u kojem njegov tim gubi na sve načine pokušava da "probudi" tim, pa makar to značilo i isključenje sa meča.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Italija zmajevi Đanmarko Poceko

