Bogdanović napustio Eurobasket: Bogdan se pozdravio sa ekipom, ali ne ide prvo u Ameriku

Bogdan Bogdanović napustio je Rigu i Eurobasket.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bogdan Bogdanović završio je takmičenje na Eurobasketu, nakon što je zadobio povredu krajem prvog poluvremena u utakmici protiv Portugalije. Kapiten "orlova" pozdravio se sa ekipom i napustio Rigu. Uputio se Bogdanović najprije u Beograd, a potom slijedi odlazak u SAD i period oporavka.

Bogdanović je već u drugom meču na Evropskom prvenstvu doživio rupturu mišića zadnje lože i zbog toga je morao da se povuče iz tima i uputi na liječenje. Kapiten Srbije u domovinu je krenuo čarter letom oko 21 sat po našem vremenu, odnosno 22 po tamošnjem i prva destinacija biće mu Beograd.

Nakon dolaska u sprpsku prestonicu Bogdanović će se uputiti u Los Anđeles gdje je predviđeno liječenje povrede. "Srećno momci. Vidimo se u finalu", poručio je kapiten Bogdanović saigračima putem društvenih mreža.

Nakon što je utvrđeno da Bogdanović napušta prvenstvo Košarkaški savez Srbije je objasnio: "Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što prije oporavio.

Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović. Košarkaški savez Srbije želi svom kapitenu što brži oporavak."

I nije to bilo sve što je KSS posvetio kapitenu, pošto je u narednoj objavi dodao: "Naš kapiten je uvijek davao sve za Srbiju – srce, energiju, borbu i vjeru. Sada je red na nas da pokažemo isto – da igramo do posljednjeg daha, za njega i za našu zemlju.

Bogdane, tvoja snaga, hrabrost i vođstvo ostaju na terenu kroz svakog od nas."

Raspored Srbije na Eurobasketu