UŽIVO BIH – ITALIJA: "Zmajevi" ponovo na parketu 0

Nakon jučerašnjeg poraza od Španije, reprezentacija BiH danas igra protiv Italije.

BiH Italija Eurobasket prenos uživo livestream Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč trećeg kola grupe C na Eurobasketu, protiv Italije.

Utakmica za “zmajeve” dolazi nakon jučerašnjeg poraza od Španije. Reprezentativci BiH su svjesni da ih i danas čeka odlična ekipa, ali odlučni su u namjeri da odigraju najbolje što mogu protiv favorita

“Poraz protiv Španije je bio zaslužen, nismo radili ono što smo planirali i stvarno trebamo što se toga tiče doći spremni protiv Italije. Znam da to možemo i da smo za to trenirali mjesec i po. Možemo igrati protiv svakoga”, rekao je bh. reprezentativac Amar Alibegović.

Prenos pratite klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Autor Haris Krhalić
20:07

Italija takođe ima jedan poraz

Reprezentacije Italije u prvom kolu doživjela je poraz od Grčke, da bi u drugom bili bolji od Gruzije.

19:38

Polovičan učinak "zmajeva"

Poslije dva uvodna kola Eurobasketa 2025, košarkaši BiH imaju polovičan učinak. "Zmajevi" su na otvaranju Evropskog prvenstva bili ubjedljivi protiv domaćina Kipra, a sinoć su poraženi od aktuelnog šampiona kontinenta Španije (67:88).

19:38

Dobro došli

Ostanite uz Mondo i pratite prenos utakmice BiH - Italija.

Najnovije