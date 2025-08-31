Nakon jučerašnjeg poraza od Španije, reprezentacija BiH danas igra protiv Italije.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč trećeg kola grupe C na Eurobasketu, protiv Italije.
Utakmica za “zmajeve” dolazi nakon jučerašnjeg poraza od Španije. Reprezentativci BiH su svjesni da ih i danas čeka odlična ekipa, ali odlučni su u namjeri da odigraju najbolje što mogu protiv favorita
“Poraz protiv Španije je bio zaslužen, nismo radili ono što smo planirali i stvarno trebamo što se toga tiče doći spremni protiv Italije. Znam da to možemo i da smo za to trenirali mjesec i po. Možemo igrati protiv svakoga”, rekao je bh. reprezentativac Amar Alibegović.
Italija takođe ima jedan poraz
Reprezentacije Italije u prvom kolu doživjela je poraz od Grčke, da bi u drugom bili bolji od Gruzije.
Polovičan učinak "zmajeva"
Poslije dva uvodna kola Eurobasketa 2025, košarkaši BiH imaju polovičan učinak. "Zmajevi" su na otvaranju Evropskog prvenstva bili ubjedljivi protiv domaćina Kipra, a sinoć su poraženi od aktuelnog šampiona kontinenta Španije (67:88).
