Jusuf Nurkić puca od samopouzdanja: "Nema garancija da će Srbija osvojiti zlato"

Centar Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić ubijeđen je da njegova reprezentacija može mnogo na Eurobasketu 2025, a kaže da tamo nema favorita pa da ni Srbija nema garancije da će osvojiti zlato.

Bosna i Hercegovina pobjedom je počela učešće na Eurobasketu 2025, pa se tako ispunila i prognoza Jusufa Nurkića da je meč sa Kiprom i najvažniji. Rekao je to lider "zmajeva" uoči početka turnira i dao je veliki doprinos u pobjedi (91:64), dok je zanimljivo i da smatra da je ovo turnir na kome nema favorita.

To je u suprotnosti sa većinskim stavom učesnika, da je Srbija favorit, ili da su Srbija, Francuska i Njemačka izraziti favoriti, pa je zanimljivo čuti i drugačije mišljenje.

"Nema garancija ni da će Srbija osvojiti. Mislim, sjajan su tim. Možda pobijede, ali Turska je dobila Letoniju 20 razlike. Igrali su na pravi način...", rekao je Jusuf Nurkić koji tako očigledno vjeruje i u Tursku koju predvodi jedan od najboljih trenera Evrope Ergin Ataman.

Da li će Nurkić biti pravi lider Bosne?

Kritikovao je selektor Adis Bećiragić i te kako Nurkića u pripremnom periodu, ali čini se da se Jusuf Nurkić uopšte nije potresao oko toga, tako da je odmah "spustio loptu".

"Valjda možemo da sudimo o tome poslije meča sa Kiprom ili po pripremnim utakmicama. Ako neko da 25 poena za 14 minuta onda je u prilično dobroj formi po meni. Po meni je trener malo igrao igre za javnost. Kao što rekoh sudi o meni kako igram...", rekao je Jusuf Nurkić za "Basketnjuz".

Ispostavilo se da je s pravom tako pričao jer je u pobjedi nad Kipranima za 21 minut ubacio 18 poena i imao još šest skokova.

"Vidite da svako svakog može dobiti. Gruzija je zasluženo dobila Španiju. Mi se ne bojimo nikoga, možemo dobiti svakoga i izgubiti od svakoga. Moramo biti na nivou i fokus je na timskoj igri. Meni je iskreno nebitno kako su igrali Gruzija i Španija, to ne možemo kontrolisati. Tu ti nema garancija...", kazao je Nurkić poslije ovog meča, pošto upravo košarkaše BiH čeka sada "ranjena" Španija u subotu.

