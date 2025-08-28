logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nurkić i Vrabac zagrljeni davali izjavu: "Ovo zaboravljamo, jedino što nas zanima je sljedeća utakmica"

Nurkić i Vrabac zagrljeni davali izjavu: "Ovo zaboravljamo, jedino što nas zanima je sljedeća utakmica"

Autor Haris Krhalić
0

Jusuf Nurkić i Adin Vrabac govorili su nakon ubjedljive pobjede protiv Kipra.

Jusuf Nurkić i Adin Vrabac nakon Kipra Izvor: FIBA

Reprezentativci BiH Adin Vrabac i Jusuf Nurkić govorili su za Arenu Sport nakon prve utakmice na Eurobasketu. "Zmajevi" su na otvaranju ubjedljivo savladali domaćina, ekipu Kipra rezultatom 91:64.

Vrabac se prije svega zahvalio navijačima na velikoj podršci.

„Prije svega želim da pozdravim navijače koji su došli u velikom broju i nadam se da će i ostatak prvenstva da nas prate. Što se tiče današnje utakmice, bilo je onako malo nervoze, očekivao sam za domaćina malo bolju atmosferu. Što se tiče nas, probali smo da vježbamo neke stvari i da uđemo u ritam koji nam treba za ostale utakmice. Prvenstvo je onako, ne znamo šta će se dešavati, svako svakog može pobijediti i mi trebamo da idemo iz utakmice u utakmicu. Imamo sutra dan odmora da se spremimo i da nastavimo dalje“, rekao je Vrabac i dodao:

„Što se tiče moje igre, pokušavam da se nametnem kroz odbranu i pritišćem bekove i pravim probleme njima. Znali smo da oni imaju zeleno svjetlo da šutiraju i probijaju u svakoj situaciji, tako da smo morali biti malo na kočnici. Vidi se da ne igraju sistemski, nego koriste svaku priliku da idu na koš i šutiraju. Danas možda nije bilo nekih ukradenih, ali protiv ovih ozbiljnijih ekipa će sigurno biti“, dodao je Vrabac.

Izvor: FIBA

Najefikasniji u bh. reprezentaciji bio je Nurkić sa 18 poena, a nakon meča poručio je kako ovo treba odmah zaboraviti i okrenuti se narednoj utakmici.

„Volio bih da igram jedan na jedan, ali šta je tu je. Moram napraviti ispravne odluke i pronaći svoje saigrače kad su otvoreni, bez obzira pogađali ili ne. Imamo samopouzdanja, jedan utakmica koju već zaboravljamo i idemo dalje. Znamo kakav je turnir i moramo se fokusirati na iduću utakmicu. Sljedeća utakmica je jedino što nas interesuje“, rekao je Nurkić i dodao:

„Znali smo da smo jači i kvalitetniji, ali svakako smo znali da se nećemo samo pojaviti i doći do pobjede. Pokazali su to i oni kada su se vratili. Kad smo se držali našeg plana, dobro smo napravili“.

„Zmajeve“ sada očekuje dan pauze, a u subotu ih čeka duel sa reprezentacijom Španije, koja je danas doživjela poraz od Gruzije i pokazala sve svoje slabosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka zmajevi Jusuf Nurkić Adin Vrabac Eurobasket 2025 Kipar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC