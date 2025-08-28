Nurkić i Vrabac zagrljeni davali izjavu: "Ovo zaboravljamo, jedino što nas zanima je sljedeća utakmica"

Jusuf Nurkić i Adin Vrabac govorili su nakon ubjedljive pobjede protiv Kipra.

Izvor: FIBA

Reprezentativci BiH Adin Vrabac i Jusuf Nurkić govorili su za Arenu Sport nakon prve utakmice na Eurobasketu. "Zmajevi" su na otvaranju ubjedljivo savladali domaćina, ekipu Kipra rezultatom 91:64.

Vrabac se prije svega zahvalio navijačima na velikoj podršci.

„Prije svega želim da pozdravim navijače koji su došli u velikom broju i nadam se da će i ostatak prvenstva da nas prate. Što se tiče današnje utakmice, bilo je onako malo nervoze, očekivao sam za domaćina malo bolju atmosferu. Što se tiče nas, probali smo da vježbamo neke stvari i da uđemo u ritam koji nam treba za ostale utakmice. Prvenstvo je onako, ne znamo šta će se dešavati, svako svakog može pobijediti i mi trebamo da idemo iz utakmice u utakmicu. Imamo sutra dan odmora da se spremimo i da nastavimo dalje“, rekao je Vrabac i dodao:

„Što se tiče moje igre, pokušavam da se nametnem kroz odbranu i pritišćem bekove i pravim probleme njima. Znali smo da oni imaju zeleno svjetlo da šutiraju i probijaju u svakoj situaciji, tako da smo morali biti malo na kočnici. Vidi se da ne igraju sistemski, nego koriste svaku priliku da idu na koš i šutiraju. Danas možda nije bilo nekih ukradenih, ali protiv ovih ozbiljnijih ekipa će sigurno biti“, dodao je Vrabac.

Izvor: FIBA

Najefikasniji u bh. reprezentaciji bio je Nurkić sa 18 poena, a nakon meča poručio je kako ovo treba odmah zaboraviti i okrenuti se narednoj utakmici.

„Volio bih da igram jedan na jedan, ali šta je tu je. Moram napraviti ispravne odluke i pronaći svoje saigrače kad su otvoreni, bez obzira pogađali ili ne. Imamo samopouzdanja, jedan utakmica koju već zaboravljamo i idemo dalje. Znamo kakav je turnir i moramo se fokusirati na iduću utakmicu. Sljedeća utakmica je jedino što nas interesuje“, rekao je Nurkić i dodao:

„Znali smo da smo jači i kvalitetniji, ali svakako smo znali da se nećemo samo pojaviti i doći do pobjede. Pokazali su to i oni kada su se vratili. Kad smo se držali našeg plana, dobro smo napravili“.

„Zmajeve“ sada očekuje dan pauze, a u subotu ih čeka duel sa reprezentacijom Španije, koja je danas doživjela poraz od Gruzije i pokazala sve svoje slabosti.