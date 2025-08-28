logo
Aleksandar Džikić zgazio Špance na Eurobasketu: Prvak Evrope dobio kavkasku šamarčinu za pamćenje

Aleksandar Džikić zgazio Špance na Eurobasketu: Prvak Evrope dobio kavkasku šamarčinu za pamćenje

0

Aleksandar Džikić je napravio najveće iznenađenje prvog kola Eurobasketa.

Gruzija savladala Španiju na Eurobasketu 2025 Izvor: Vostárek Josef / ČTK / Profimedia

Nakon Igora Kokoškova i Aleksandar Džikić pravi čuda sa Gruzijom. Iskusni srpski stručnjak priredio je sa ekipom sa Kavkaza najveće iznenađenje prvog kola Eurobasketa pošto je njegov tim rutinski dobio Španiju 83:69 na otvaranju grupe C na Kipru.

Na NBA pogon Sandra Mamukelašvilija i Goge Bitadzea, uz sjajne partije veterana Tornikea Šengelije i Dude Sanadzea i dodatni doprinos Amerikanca Boldvina, kao i Burjanidzea i Šermadinija uspeli su Gruzijci da dobiju prvaka Evrope.

Od samog starta vodila je Gruzija, završila prvu četvrtinu sa tri poena viška, a i na poluvrijeme se otišlo sa prednošću. Djeluje da je sve bilo gotovo nakon tri četvrtine kada je prednost porasla na osam razlike i Španci u posljednjih 10 minuta nisu uspjeli da priđu.

Sada selektor Džikić i Gruzija čekaju meč sa Italijom u drugom kolu sa mnogo manje pritiska, Dok će Špancima  sa "zmajevima" igrati za opstanak na Eurobasketu.

