Svi pričaju o Nikoli Joviću, a on o Jokiću: "Poslije 100 utakmica u sezoni, on i dalje to uspijeva"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nikola Jović bio je sjajan u pobjedi Srbije nad Estonijom i zbog toga je privukao mnogo pažnje. Iako svi pričaju o mladom Srbinu, on podsjeća kakvog saigrača ima u nacionalnom timu.

Nikola Jović hvali Nikolu Jokića Izvor: MN PRESS

Nikola Jović bio je najefikasniji igrač Srbije u meču sa reprezentacijom Estonije, zabilježio je 18 poena, šest asistencija i četiri skoka, ali i pored sjajne igra u dresu nacionalnog tima najmlađi as Svetislava Pešića svjestan je kakvog saigrača ima u timu. Naravno, riječ je o Nikoli Jokiću, pa je u jednom od podkasta otkrio šta misli o najboljem igraču svijeta.

"Orlovi" su maestralno otvorili takmičenje na Eurobasketu, pokazali su pravu timsku igru, pošto su susret završili sa 32 asistencije, što je drugi najbolji učinak u istoriji. Veliki dio zasluga ide Nikoli Jokiću koji je, bez obzira na centarsku poziciju, kao i uvijek razigravao tim. Centar Denvera imao je sedam asistencije, što je jedan od njegovih zaštitnih znakova. O dominaciji koju Somborac ima u NBA ligi, govorio je i Jović.

Denver i Majami sastali su se u plej-ofu 2023, Nikola Jokić bio je lider, a mladi Jović nešto više od posmatrača. "Nisam mnogo igrao u NBA finalu protiv Jokića i Denver Nagetsa, ali sam bio tamo tokom cijele serije", započeo je Jović u podkastu "SwishCast".

"Čitav izvještaj skauta i odbrana se vrti oko njega, a on završava utakmicu sa 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija poslije 100 utakmica u sezoni u petoj utakmici finala. On jednostavno ima taj stil igrača koji je nezaustavljiv", objasnio je Jović.

Prisjetio se Jović treće utakmice koja je ostavila najveći utisak na njega u njoj je Jokić odigrao ponovo nevjerovatno - 32 poena, 21 skok i 10 asistencija, što je svakako jedna od najdominantnijih utakmica plej-of faze.

Raspored Srbije na Eurobasketu

  • Estonija - Srbija - 64:98
  • Portugalija - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati
  • Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati
  • Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati
  • Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati

Tagovi

Eurobasket 2025 Nikola Jokić Nikola Jović Srbija orlovi NBA liga

