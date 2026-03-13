logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kad su Batler i Nvora ovo uradili, Fener je pao (VIDEO)

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nevjerovatan potez Džordana Nvore i Džareda Batlera obilježio je sam kraju meča Crvene zvezde i Fenerbahčea.

Zakucavanje nvore I batlera protiv fenerbahcea Izvor: arena 1 premium

Nakon što je u trećoj četvrtini Kodi Miler-Mekintajer sjajnim zakucavanjem digao "Beogradsku arenu" na noge, to je na tri minuta do kraja meča sa Fenerbahčeom uradio dvojac Džared Batler-Džordan Nvora. 

Bilo je 67:67 kada je Tarik Biberović protrčao kroz blokove, ali je loše šutnuo i promašio trojku. Kada se to desilo sijevnula je kontra crveno-bijelih, a potom smo vidjeli nestvaran potez. Vidio je Džared Batler koji je imao loptu da dotrčava Džordan Nvora i dao mu je sjajani ali-up pas za još efektnije dodavanje. Uživajte:

Pogledajte

00:15
Zakucavanje Džordana Nvore
Izvor: Arena 1 Premium
Nakon toga se dodatno digla Crvena zvezda, uspjela je da odbrani naredni napad, a potom je postigao nove poene Čima Moneke da bi morao Šarunas Jasikevičijus da potraži novi tajmaaut na dva minuta do kraja na rezultatu 71:67. 

Ni to nije pomoglo pošto je izgubio loptu Tarik Biberović i Zvezda je na minut i po do kraja imala četiri poena prednosti i loptu u rukama. Batler je to pretvorio u poene, pa smo na minut i po do kraja i na 73:67. Na kraju je sve bilo gotovo poslije novog zakucavanja Džordana Nvore. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:44
Zakucavanje Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Fenerbahče
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Tagovi

KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC