Nevjerovatan potez Džordana Nvore i Džareda Batlera obilježio je sam kraju meča Crvene zvezde i Fenerbahčea.
Nakon što je u trećoj četvrtini Kodi Miler-Mekintajer sjajnim zakucavanjem digao "Beogradsku arenu" na noge, to je na tri minuta do kraja meča sa Fenerbahčeom uradio dvojac Džared Batler-Džordan Nvora.
Bilo je 67:67 kada je Tarik Biberović protrčao kroz blokove, ali je loše šutnuo i promašio trojku. Kada se to desilo sijevnula je kontra crveno-bijelih, a potom smo vidjeli nestvaran potez. Vidio je Džared Batler koji je imao loptu da dotrčava Džordan Nvora i dao mu je sjajani ali-up pas za još efektnije dodavanje. Uživajte:
Nakon toga se dodatno digla Crvena zvezda, uspjela je da odbrani naredni napad, a potom je postigao nove poene Čima Moneke da bi morao Šarunas Jasikevičijus da potraži novi tajmaaut na dva minuta do kraja na rezultatu 71:67.
Ni to nije pomoglo pošto je izgubio loptu Tarik Biberović i Zvezda je na minut i po do kraja imala četiri poena prednosti i loptu u rukama. Batler je to pretvorio u poene, pa smo na minut i po do kraja i na 73:67. Na kraju je sve bilo gotovo poslije novog zakucavanja Džordana Nvore.
Kad su Batler i Nvora ovo uradili, Fener je pao (VIDEO)
