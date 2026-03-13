Mekintajer polomio obruč i oživio Zvezdu: Zbog ovog zakucavanja je Arena eksplodirala

Ni najduže ruke u Evroligi, one Tejlena Hortona Takera nisu stigle Kodija Milera Mekintajtera kada je zakucao.

Crvena zvezda je krenula da sustiže vođstvo Fenerbahčea u drugom poluvremenu meča u "Beogradskoj areni", a onda je polovinom treće četvrtine "Arena" proključala zbog poteza Kodija Miler-Mekintajera.

Uzeo je loptu u kontri iskusni i stameni plejmejker Zvezde, izdržao kontakte sa rivalima, a onda nije gledao da u poslu saigrače već se zaletio pravo na koš rivala. Pretrčao je Tejlena Hortona Takera koji je probao da ga svojim dugim rukama izblokira iza leđa, ali mu to nije uspjelo.

Na kraju je završio na "posteru" doskorašnji NBA košarkaša, a kada se akcija završila zadržao je nogu Miler-Mekintajera pri padu na parket. Pogledajte taj momenat:

Nakon ovog poteza Zvezda je nastavila da igra odličnu košarku, a posle prodora plejmejkera crveno-bijelih na tri i po minuta do kraja ovog dijela igre bilo je neriješeno 52:52. Na kraju je na minut do kraja trećeg dijela Zvezda uspjela i da povede, što joj pre ovog zakucavanja Miler-Mekintajera nikako nije polazilo za rukom.

Na kraju je Crvena zvezda dobila treću četvrtinu 28:14, a upravo je zakucavanje Miler-Mekintajera uspjelo da prelomi situaciju i da povede sa 61:54 pred posljednjih 10 minuta.

(MONDO, N.L.)

