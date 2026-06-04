Bh. selekcija obavila je prvi trening na američkom tlu.
Fudbalska reprezentacija BiH odradila je u srijedu prvi trening od dolaska u Sent Luis.
Bh. selekcija, predvođena selektorom Sergejom Barbarezom, doputovala je u ovaj grad u utorak. "Zmajevi" su poletjeli iz Sarajeva prema Frankfurtu, gdje su, nakon presjedanja, nastavili put ka američkom gradu u kojem će 6. juna odigrati posljednju kontrolnu utakmicu prije starta Mundijala.
"Zmajevi" odradili prvi trening u Sent Luisu (FOTO)
Na stadionu Enerdžajzer Park, sa početkom u 21.00 čas po našem vremenu (14.00 po lokalnom), bh. tim će ukrstiti koplja sa Panamom.
Prvu utakmicu na prvenstvu svijeta BiH će odigrati šest dana kasnije u Torontu (21.00 po našem vremenu) protiv Kanade, jednog od domaćina Mundijala.
(mondo.ba, D. Šutvić)
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!