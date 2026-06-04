Bh. selekcija obavila je prvi trening na američkom tlu.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH odradila je u srijedu prvi trening od dolaska u Sent Luis.

Bh. selekcija, predvođena selektorom Sergejom Barbarezom, doputovala je u ovaj grad u utorak. "Zmajevi" su poletjeli iz Sarajeva prema Frankfurtu, gdje su, nakon presjedanja, nastavili put ka američkom gradu u kojem će 6. juna odigrati posljednju kontrolnu utakmicu prije starta Mundijala.

Vidi opis "Zmajevi" odradili prvi trening u Sent Luisu (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: FS BiH Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na stadionu Enerdžajzer Park, sa početkom u 21.00 čas po našem vremenu (14.00 po lokalnom), bh. tim će ukrstiti koplja sa Panamom.

Prvu utakmicu na prvenstvu svijeta BiH će odigrati šest dana kasnije u Torontu (21.00 po našem vremenu) protiv Kanade, jednog od domaćina Mundijala.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!