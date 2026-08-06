Partizan igra za Evropu i za gašenje požara u klubu: Tobol mora da padne u Humskoj, evo gdje je TV prenos

U Humskoj se ovog četvrtka igra jako bitan meč kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: MN PRESS

Ekipa Saše Ilića ovog četvrtka od 21 čas igra protiv kazahstanskog Tobola, na početku dvomeča 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Meč će prenositi TV Arena sport i na drugom programu Radio-televizije Srbije.

Ulog za crno-bijele ne može biti veći, jer imaju imperativ pobjede poslije lošeg početka sezone u Superligi i kikseva protiv Zemuna i IMT-a, a i nakon saopštenja uprave da će otići ako ove sezone ne bude plasmana u Konferencijsku ligu.

Pred ekipom Saše Ilića zato je obaveza da preko Tobola napravi korak ka Hetafeu i plej-ofu za plasman u ligašku fazu i za jesen u Evropi. A evropske jeseni nije bilo na stadionu Partizana u prethodne tri sezone.

Forma, pritisak i loši rezultati u Superligi nisu jedino što muči trenera Sašu Ilića pred ovaj meč. Nije uspeo da dobije tri jako važna pojačanja za dvomeč protiv Kazahstanaca, jer nisu registrovani Idris Baba, Nikola Čumić i Igor Miladinović.

U takvoj situaciji, a poslije uspješnog dvomeča protiv luksemburškog tima UNA Štrasen (4:0, 1:0), crno-bijeli će istrčati na teren pred navijače čija će podrška takođe biti neophodna u delikatnom trenutku.

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Saša Ilić poslao važnu poruku

Izvor: MN PRESS

Dan pred utakmicu, stigla je i važna poruka Saše Ilića o neophodnom jedinstvu svih koji su uz crno-bijele.

"Svi navijači Partizana, Uprava i igrači i stručni štab i cjelokupna javnost treba da budu zajedno jer jedino tad možemo da izađemo jači. Ne znam šta se dešava u svlačionici, niti ih pitam, negativne stvari minimalno utiču na igrače. Oni znaju šta je njihov posao, ali ono što treba da uradimo je da probamo da prebrodimo teške trenutke", rekao je Ilić, trener i legenda "Parnog valjka".

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