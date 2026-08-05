Trener Partizana pred Tobol: Nismo u idealnom momentu, ali očekujem podršku navijača i reakciju ekipe

Trener Partizana Saša Ilić održao je konferenciju za medije pred duel kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Tobola, osvrnuvši se na trenutnu formu ekipe, kadrovsku situaciju, finansijske izazove i predstojeće rivale.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Crno-bijeli u predstojeći meč ulaze nakon poraza od IMT-a, a šef stručnog štaba ističe da raspoloženje i samopouzdanje trenutno nisu na optimalnom nivou, uprkos dobrim stvarima viđenim u igri na tom susretu.

"Sutra je utakmica protiv Tobola. Ne mogu da kažem da dolazi u teškom momentu, ali samopouzdanje i raspoloženje nije na nivou nakon poraza od IMT-a. Očekujem podršku navijača, nadam se da će doći u velikom broju. Nadam se da će nam pomoći da odigramo dobru utakmicu i stignemo do pobede", izjavio je Ilić na početku obraćanja.

On se osvrnuo i na paradoks u igri svog tima, istakvši da se u Partizanu isključivo vrednuje rezultat, iako je igra u pojedinim trenucima bila na visokom nivou.

"I kad dobijamo 4:0, ništa ne valja. Najbolja utakmica bila je protiv IMT, kad smo izgubili. Sa pritiskom na njihovu odbranu. Ovdje se sve gleda na rezultat, ali su momci dali maksimum. Možda su se potrošili i više nego što treba. Rezultati su mjerilo, ali ako se gleda kroz igru - ne slažem se", naglasio je trener crno-bijelih i dodao da se umor u klubu iz Humske ne priznaje, kao i da će mladi igrači fizički spremno dočekati duel.

Govoreći o protivniku, Ilić upozorava na kvalitete kazahstanskog tima, koji je u ovoj fazi znatno teži rival od prethodne prepreke, ekipe UNA Štrasen iz Luksemburga.

"Tobol je ekipa puna internacionalaca, koja zna da igra fudbal ako joj dozvolite. Tamo je Milovan koji je već zagorčavao život Partizanu. Kvalitetniji su od UNA Štrasen. Ne smijemo da pravimo jednostavne greške, jer su nas skupo koštale u prethodnom periodu. Pravili smo ih čak i kad nije bilo velikog pritiska“, poručio je Ilić.

Komentarišući potencijalni dvomeč u plej-ofu za Konferencijsku ligu protiv španskog Hetafea, sedmoplasiranog tima La Lige, strateg Partizana ističe da je fokus isključivo na predstojećem zadatku.

"Izvukli smo možda i najtežeg protivnika, sedmu ekipu u Španiji. Mi nismo u situaciji da razmišljamo o Hetafeu. To je bilo samo trenutno, fokusiran sam na dvomeč protiv Tobola".

Posebna tema konferencije bila su pojačanja i trenutna finansijska situacija u klubu. Ilić je potvrdio da se radi na finalizaciji dolaska Idrisa Babe, kao i da su klubu neophodni iskusniji igrači koji mogu da izbalansiraju mlad tim.

"Ono što ja znam -skoro sve je završeno sa Idrisom Babom. Pokušaćemo da završimo papirologiju, da on bude u konkurenciji za sastav već sutra. Ako ne bude, biće za sljedeću utakmicu. Čuo sam za Čumića i Miladinovića, ali bolje pitajte sportskog direktora za pregovore", jasan je Ilić, koji je dodao da Baba ima 30 godina, bogato iskustvo igranja u Španiji i da može odmah da pomogne ekipi.

Osvrnuvši se na finansijske okvire i politiku oslanjanja na sopstvene snage, Ilić je zaključio:

"Sve stvari koje su se dešavale, povezane su sa finansijskom situacijom. Pričali smo, rekli da nam je potreban određen broj iskusnih igrača koji mogu da izbalansiraju situaciju. Potrebna su nam pojačanja u odbrani. Partizanov put je kristalno jasan: da se finansije dovedu u normalno stanje, moramo da igramo sa djecom Partizana. Normalno je da djeca prave greške".

Meč između Partizana i Tobola igra se u četvrtak u Beogradu s početkom od 21 čas.

(MONDO)