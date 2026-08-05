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Petak je "Dan D" za ŽKK Orlovi: Učešće u WABA ligi zavisi od podrške institucija

Petak je "Dan D" za ŽKK Orlovi: Učešće u WABA ligi zavisi od podrške institucija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Ženski košarkaški klub Orlovi iz Banjaluke suočava se s jednim od najvažnijih trenutaka u novijoj istoriji kluba.

Petak je "Dan D" za ŽKK Orlovi: Učešće u WABA ligi zavisi od podrške institucija Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

U petak, 7. avgusta, na zvaničnoj Skupštini WABA lige biće donesena konačna odluka o učešću banjalučkog kolektiva u regionalnom takmičenju za sezonu 2026/2027, a uslov za ostanak među regionalnom elitom jeste obezbjeđivanje čvrste finansijske garancije do dana zasjedanja.

Iako su u proteklih godina suvereno vladale domaćim takmičenjima, osim u prethodnoj sezoni kada je titulu osvojio zenički Džamper,  ostvarile su vrhunske rezultate na regionalnoj sceni - osvajanjem dvije bronzane medalje na Fajnal-for turnirima WABA lige - Banjalučanke su se prvi put našle u situaciji da ne mogu same obezbijediti dodatna novčana sredstva. Iz kluba su istakli u saopštenju da su izdvajanja iz gradskog budžeta ostala na nivou od prije deset godina, što više ni blizu ne pokriva realne troškove takmičenja na ovom nivou.

Uprava kluba se povodom novonastale situacije zvanično obratila Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, sa kojim u intenzivnoj komunikaciji traži rješenje. Pored resornog ministarstva, rukovodstvo kluba velike nade polaže i u podršku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, vjerujući da će kao prepoznati ljubitelj košarke i ovog puta stati uz uspješan sportski kolektiv.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Iz ŽKK Orlovi su naglasili da je nastavak rada na ovom nivou ključan i za razvoj mladih talenata. Kao najbolji primjer kvalitetnog rada u klubu izdvajaju Hanu Predojević, kapitena juniorske reprezentacije Srbije koja je donijela bronzu sa Evropskog prvenstva u Srpsku i kao kapiten Orlova ostvarila transfer na koledž u Prvoj diviziji u SAD.

Da bi i naredne generacije imale osigurane uslove za vrhunski razvoj, u klubu vjeruju da će institucije prepoznati trenutak i omogućiti nastavak ove trofejne priče.

(MONDO)

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KK Orlovi Hana Predojević

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