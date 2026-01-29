Banjalučki Orlovi odustali od daljeg učešća u WABA ligi

Ženski košarkaški klub Orlovi iz Banjaluke neće više učestvovati u aktuelnoj sezoni regionalnog takmičenja, potvrdila je WABA liga.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučanke su odustale od takmičenja zbog čestih povreda i skraćenog rostera, zbog čega nisu u mogućnosti da nastupe u regionalnoj ligi.

Saopštenje, objavljeno u četvrtak na sajtu WABA lige, prenosimo u cijelosti.

"KK Orlovi je obavijestio BORD WABA lige, da zbog čestih povreda igračica i skraćenog rostera nije u mogućnosti nastaviti takmičenje u WABA ligi 2025/26 odnosno da istupa iz daljnjeg takmičenja.

U skladu sa službenim pravilima košarkaške igre i propozicijama WABA lige i FIBA sve utakmice Orlova (odigrane i neodigrane) registruju zvaničnim rezultatom 20-0 korist protivničkih ekipa.

S obzirom na novonastalu situaciju prvoplasirana i drugoplasirana ekipa poslije završenog ligaškog dijela WABA lige 2025/26 obezbijediće direktan plasman na Fajnal For WABA lige 2026", navedeno je u saopštenju regionalnog takmičenja.

Inače, banjalučka ekipa je u dosadašnjem dijelu sezone odigrala 10 mečeva i zabilježila isto toliko poraza.

(MONDO)