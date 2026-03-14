Politano režirao preokret Napolitanaca, Krstović zaustavio Inter!

Goran Arbutina
Napoli poslije preokreta savladao Leće, Krstović zaustavio Inter!

Napoli pobijedio Leće

Fudbaleri Napolija stigli su do trećeg vezanog trijumfa, a poslije Verone i Torina identičnim rezultatom 2:1 savladan je Leće.

Ekipa Antonija Kontea do 18. pobjede u sezoni stiglo je poslije velikog preokreta u drugom poluvremenu, pošto su se nakon samo 130 sekundi igre našli u zaostatku. Poslije kornera gostiju Džamil Zibert je pogodio glavom za šok na stadionu Dijego Armando Maradona.

Imali su gosti još nekoliko prilika u prvom poluvremenu, a u nastavku Napoli je zaigrao mnogo bolje, čemu je doprinio ulazak Skota Mektomineja i Kevina De Brujnea.

Ipak, junak Napolitanaca bio je Mateo Politano. Iskusni fudbaler probio je po desnom boku i asistirao Rasmusu Hojlundu za izjednačenje, a u 67. minutu pogotkom donio potpuni preokret.

Ostatak meča obilježila je povreda Lameka Bande u samom finišu, koji je nakon jednog duela ostao na travi, u pomoć su mu priskočile medicinske ekipe oba tima, da bi na kraju bio odmah prevezen u bolnicu i čekaju se informacije o njegovoj pobjedi.

Napoli je sada na devet bodova zaostatka za Interom koji je na Meaci zaustavljen od Atalante.

Vodio je Inter sve do 82. minuta, a onda je remi ekipi iz Bergama donio Nikola Krstović. Bivši napadač Crvene zvezde još se oporavlja od povrede glave zadobijene u duelu sa Borusijom Dortmund, pa je na ovom meču igrao sa svojevrsnom "kapicom" na glavi.

Međutim, ni to ga nije spriječilo da dođe do desetog pogotka u sezoni, odnosno osmog u Seriji A. Nakon meča crnogorski napadač zasluženo je ponio i epitet igrača utakmice.



Serija A Inter Napoli Leće Mateo Politano Nikola Krstović

