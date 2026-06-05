Stadioni na Mundijalu: Od najsavremenijeg u Los Anđelesu do istorijskog "Asteka"

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće turnir kao nijedan do sada - odigraće se 104 utakmice u 39 dana, obuhvatajući četiri vremenske zone i tri zemlje, na lokacijama udaljenim i do 4.500 kilometara.

Izvor: Mauricio Salas Franco/Shutterstock

Za organizaciju ovog takmičenja, Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) odabrala je 16 gradova domaćina širom Sjeverne Amerike, predstavljajući neke od najspektakularnijih i najznačajnijih stadiona na svijetu - od najsavremenijih čuda poput stadiona u Los Anđelesu od 5,5 milijardi dolara do istorijskog stadiona "Asteka" u Meksiko Sitiju, mjesta finala Svjetskog prvenstva 1970. i 1986. godine.

Jedna od važnih stvari na koje sve reprezentacije treba da računaju su vremenski uslovi, piše engleski Bi Bi Si, a prenose agencije.

Vrućina je gotovo zagarantovana u Majamiju ili Montereju, dok bi uslovi u Sijetlu i Vankuveru trebalo da budu relativno hladni. Stadioni u Atlanti, Dalasu i Hjustonu radiće sa zatvorenim krovovima i klimatizacijom, što će vremenske prilike potpuno isključiti iz jednačine, dok će nadmorska visina biti važan faktor za utakmice u Meksiko Sitiju i Gvadalahari.

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir jeste da je na osam stadiona vještačka trava. Da bi se ispunili zahtjevi FIFA, moraće da se postave privremene travnate podloge tokom trajanja Svjetskog prvenstva. To će biti slučaj u Atlanti, Bostonu, Dalasu, Hjustonu, Los Anđelesu, Nju Džersiju, Sijetlu i Vankuveru.

Takvi tereni korišćeni na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025. godine bili su žestoko kritikovani, ali su iz FIFA obećali da će problemi biti ispravljeni za ovogodišnji Mundijal.

FIFA je, takođe, insistirala da većina stadiona privremeno usvoji generičke nazive, izostavljajući imena sponzora. Možda će biti potrebno malo vremena da se ljubitelji američkog fudbala ili MLS lige naviknu, ali mjesta poput stadiona SoFi ili stadiona Džilet zvanično će se zvati stadion Los Anđeles i stadion Boston.

Stadioni:

Stadion Vankuver:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 7

Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren

Kapacitet: 48.821 (izvor FIFA)

Otvoren: 1983. godine

Prosječna dnevna temperaturu u junu: 20 stepeni

Stadion Sijetl:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 6

Tip: Na otvorenom, privremeni travnati teren

Kapacitet: 65.123

Otvoren: 2004.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 22 stepena

Stadion San Francisko:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 4

Top: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 69.391

Otvoren: 2014.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 24 stepena



Stadion Los Anđeles:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 8

Tip: Hibridni zatvoreni/otvoreni teren, privremeni travnati teren

Kapacitet: 69.650

Otvoren: 2020.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 24 stepena

Stadion Gvadalahara:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 4

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 44.330

Otvoren: 2010.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni

Stadion Asteka, Meksiko Siti:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 5

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 72.766

Otvoren: 1966.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 24 stepena

Stadion Monterej:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 4

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 50.113

Otvoren: 2015.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 34 stepena

Stadion Hjuston:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 7

Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren

Kapacitet: 68.311

Otvoren: 2002.

Prosječna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena

Stadion Dalas:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 7

Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren

Kapacitet: 70.122

Otvoren: 2009.

Prosječna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena

Stadion Kanzas Siti:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 6

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 67.513

Otvoren: 1972.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni

Stadion Atlanta:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 8

Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren

Kapacitet: 67.382

Otvoren: 2017.

Prosječna spoljna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni

Stadion Majami:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 7

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 64.091

Otvoren: 1987.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 31 stepen

Stadion Toronto:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 6

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 44.315

Prosečna dnevna temperatura u junu: 23 stepena

Stadion Boston:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 7

Tip: Otvoren, privremeni travnati teren

Kapacitet: 63.815

Otvoren: 2002.

Prosečna dnevna temperatura u junu: 26 stepeni

Stadion Filadelfija:

Utakmice Svjetskog prvenstva: 6

Tip: Otvoren, stalni travnati teren

Kapacitet: 65.827

Otvoren: 2003.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni

Stadion Njujork, Nju Džersi

Utakmice Svjetskog prvenstva: 8

Tip: Otvoren, privremeni travnati teren

Kapacitet: 78.576

Otvoren: 2010.

Prosječna dnevna temperatura u junu: 27 stepeni

(MONDO, agencije)