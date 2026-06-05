Stadioni na Mundijalu: Od najsavremenijeg u Los Anđelesu do istorijskog "Asteka"

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće turnir kao nijedan do sada - odigraće se 104 utakmice u 39 dana, obuhvatajući četiri vremenske zone i tri zemlje, na lokacijama udaljenim i do 4.500 kilometara.
Za organizaciju ovog takmičenja, Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) odabrala je 16 gradova domaćina širom Sjeverne Amerike, predstavljajući neke od najspektakularnijih i najznačajnijih stadiona na svijetu - od najsavremenijih čuda poput stadiona u Los Anđelesu od 5,5 milijardi dolara do istorijskog stadiona "Asteka" u Meksiko Sitiju, mjesta finala Svjetskog prvenstva 1970. i 1986. godine.
Jedna od važnih stvari na koje sve reprezentacije treba da računaju su vremenski uslovi, piše engleski Bi Bi Si, a prenose agencije.
Vrućina je gotovo zagarantovana u Majamiju ili Montereju, dok bi uslovi u Sijetlu i Vankuveru trebalo da budu relativno hladni. Stadioni u Atlanti, Dalasu i Hjustonu radiće sa zatvorenim krovovima i klimatizacijom, što će vremenske prilike potpuno isključiti iz jednačine, dok će nadmorska visina biti važan faktor za utakmice u Meksiko Sitiju i Gvadalahari.
Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir jeste da je na osam stadiona vještačka trava. Da bi se ispunili zahtjevi FIFA, moraće da se postave privremene travnate podloge tokom trajanja Svjetskog prvenstva. To će biti slučaj u Atlanti, Bostonu, Dalasu, Hjustonu, Los Anđelesu, Nju Džersiju, Sijetlu i Vankuveru.
Takvi tereni korišćeni na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025. godine bili su žestoko kritikovani, ali su iz FIFA obećali da će problemi biti ispravljeni za ovogodišnji Mundijal.
FIFA je, takođe, insistirala da većina stadiona privremeno usvoji generičke nazive, izostavljajući imena sponzora. Možda će biti potrebno malo vremena da se ljubitelji američkog fudbala ili MLS lige naviknu, ali mjesta poput stadiona SoFi ili stadiona Džilet zvanično će se zvati stadion Los Anđeles i stadion Boston.
Stadioni:
Stadion Vankuver:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 48.821 (izvor FIFA)
Otvoren: 1983. godine
Prosječna dnevna temperaturu u junu: 20 stepeni
Stadion Sijetl:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 6
Tip: Na otvorenom, privremeni travnati teren
Kapacitet: 65.123
Otvoren: 2004.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 22 stepena
Stadion San Francisko:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 4
Top: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 69.391
Otvoren: 2014.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 24 stepena
Stadion Los Anđeles:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 8
Tip: Hibridni zatvoreni/otvoreni teren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 69.650
Otvoren: 2020.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 24 stepena
Stadion Gvadalahara:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 4
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 44.330
Otvoren: 2010.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni
Stadion Asteka, Meksiko Siti:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 5
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 72.766
Otvoren: 1966.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 24 stepena
Stadion Monterej:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 4
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 50.113
Otvoren: 2015.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 34 stepena
Stadion Hjuston:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 68.311
Otvoren: 2002.
Prosječna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena
Stadion Dalas:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 7
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 70.122
Otvoren: 2009.
Prosječna spoljna dnevna temperatura u junu: 33 stepena
Stadion Kanzas Siti:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 67.513
Otvoren: 1972.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni
Stadion Atlanta:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 8
Tip: Sklopivi krov, privremeni travnati teren
Kapacitet: 67.382
Otvoren: 2017.
Prosječna spoljna dnevna temperatura u junu: 30 stepeni
Stadion Majami:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 7
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 64.091
Otvoren: 1987.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 31 stepen
Stadion Toronto:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 44.315
Prosečna dnevna temperatura u junu: 23 stepena
Stadion Boston:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 7
Tip: Otvoren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 63.815
Otvoren: 2002.
Prosečna dnevna temperatura u junu: 26 stepeni
Stadion Filadelfija:
Utakmice Svjetskog prvenstva: 6
Tip: Otvoren, stalni travnati teren
Kapacitet: 65.827
Otvoren: 2003.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 28 stepeni
Stadion Njujork, Nju Džersi
Utakmice Svjetskog prvenstva: 8
Tip: Otvoren, privremeni travnati teren
Kapacitet: 78.576
Otvoren: 2010.
Prosječna dnevna temperatura u junu: 27 stepeni
(MONDO, agencije)