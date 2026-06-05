Hladan tuš za Mbapea i Francuze: Još jedno iznenađenje pred Svjetsko prvenstvo

Jedan od favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva poražen je u prijateljskom meču.
Još jedno iznenađenje pred sam početak Svjetskog prvenstva u fudbalu. Španija je remizirala sa Irakom u prijateljskom meču, dok je selekcija Francuske doživjela poraz od Obale Slonovače 2:1.
"Trikolori" su bili bolji rival tokom cijelog prvog poluvremena, a vođstvo im je donio Šerki u samom finišu (45. minut). Bila je to prava majstorija Francuza koji je plesao po terenu.
Sakrio je loptu od protivničkih igrača, namjestio se na udarac i pogodio dalji ugao. I prethodno je imao moćan pokušaj, ali morao je malo više da se pomuči protiv borbenog rivala.
WHAT A FANTASTIC GOAL FROM RAYAN CHERKI WITH FRANCE! pic.twitter.com/NuxCg590rf— Tekkers Foot (@tekkersfoot)June 4, 2026
Ipak, mora se odati priznanje Obali Slonovače na sjajnoj partiji. Do izjednačenja su došli preko Duea u 53. minutu, a zasluge za gol idu Pepeu.
U samom finišu meča uspijevaju Afrikanci da dođu do velikog preokreta, sada se Due našao u ulozi asistenta, a Amad Dijalo postavio konačan rezultat 2:1.
Podsjetimo, Francuska je na predstojećem Mundijalu smještena u grupu I i rivali će im biti Senegal, Irak, Norveška. S druge strane Obala Slonovače će odmjeriti snage sa Kurasaom, Ekvadorom i Njemačkom.