Hladan tuš za Mbapea i Francuze: Još jedno iznenađenje pred Svjetsko prvenstvo

Jedan od favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva poražen je u prijateljskom meču.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Još jedno iznenađenje pred sam početak Svjetskog prvenstva u fudbalu. Španija je remizirala sa Irakom u prijateljskom meču, dok je selekcija Francuske doživjela poraz od Obale Slonovače 2:1.

"Trikolori" su bili bolji rival tokom cijelog prvog poluvremena, a vođstvo im je donio Šerki u samom finišu (45. minut). Bila je to prava majstorija Francuza koji je plesao po terenu.

Sakrio je loptu od protivničkih igrača, namjestio se na udarac i pogodio dalji ugao. I prethodno je imao moćan pokušaj, ali morao je malo više da se pomuči protiv borbenog rivala.

WHAT A FANTASTIC GOAL FROM RAYAN CHERKI WITH FRANCE! pic.twitter.com/NuxCg590rf — Tekkers Foot (@tekkersfoot)June 4, 2026

Ipak, mora se odati priznanje Obali Slonovače na sjajnoj partiji. Do izjednačenja su došli preko Duea u 53. minutu, a zasluge za gol idu Pepeu.

U samom finišu meča uspijevaju Afrikanci da dođu do velikog preokreta, sada se Due našao u ulozi asistenta, a Amad Dijalo postavio konačan rezultat 2:1.

Podsjetimo, Francuska je na predstojećem Mundijalu smještena u grupu I i rivali će im biti Senegal, Irak, Norveška. S druge strane Obala Slonovače će odmjeriti snage sa Kurasaom, Ekvadorom i Njemačkom.