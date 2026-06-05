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Hladan tuš za Mbapea i Francuze: Još jedno iznenađenje pred Svjetsko prvenstvo

Hladan tuš za Mbapea i Francuze: Još jedno iznenađenje pred Svjetsko prvenstvo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jedan od favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva poražen je u prijateljskom meču.

Francuska izgubila od Obale Slonovače u prijateljskoj utakmici Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Još jedno iznenađenje pred sam početak Svjetskog prvenstva u fudbalu. Španija je remizirala sa Irakom u prijateljskom meču, dok je selekcija Francuske doživjela poraz od Obale Slonovače 2:1.

"Trikolori" su bili bolji rival tokom cijelog prvog poluvremena, a vođstvo im je donio Šerki u samom finišu (45. minut). Bila je to prava majstorija Francuza koji je plesao po terenu.

Sakrio je loptu od protivničkih igrača, namjestio se na udarac i pogodio dalji ugao. I prethodno je imao moćan pokušaj, ali morao je malo više da se pomuči protiv borbenog rivala.

Ipak, mora se odati priznanje Obali Slonovače na sjajnoj partiji. Do izjednačenja su došli preko Duea u 53. minutu, a zasluge za gol idu Pepeu.

U samom finišu meča uspijevaju Afrikanci da dođu do velikog preokreta, sada se Due našao u ulozi asistenta, a Amad Dijalo postavio konačan rezultat 2:1.

Podsjetimo, Francuska je na predstojećem Mundijalu smještena u grupu I i rivali će im biti Senegal, Irak, Norveška. S druge strane Obala Slonovače će odmjeriti snage sa Kurasaom, Ekvadorom i Njemačkom.

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Tagovi

prijateljska utakmica Francuska Mundijal 2026 Obala Slonovače

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