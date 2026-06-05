Šok za Španiju pred Svjetsko prvenstvo: Irak spektakularnim golom iznenadio favorite

Fudbaleri Španije nisu uspjeli da zabilježe pobjedu u prijateljskom meču.

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Jedan od glavnih favorita na predstojećem Svjetskom prvenstvu, reprezentacija Španije, priredila je neprijatno iznenađenje svojim navijačima na stadionu Rijazor, pošto je remizirala sa Irakom u prijateljskoj utakmici 1:1. Jeste Luis de la Fuente poslao na teren kombinovani sastav, ali svakako je ovo iznenađenje za ljubitelje fudbala.

Feran Tores je donio prednost "crvenoj furiji" u ranoj fazi meča (16. minut), ali je uslijedio odgovor rivala, i to kakav. Ispostavilo se da je konačan rezultat postavljen već u 27. minutu kada je Doski postigao spektakularan gol. Namjestio se na ivici šesnaesterca i nevjerovatnim udarcem matirao Garsiju.

Ovaj gol ide na dušu golmana Španije, pošto se jako loše pozicionirao...

MERCHAS DOSKI STUNS THE FAVORITES WITH AN UNEXPECTED EQUALIZER TO BRING IRAQ RIGHT BACK INTO THE MATCH!



SPAIN 1-1 IRAQ



pic.twitter.com/dj06Py6jm2 — Goals Xtra (@GoalsXtra)June 4, 2026

Ovo nije posljednja provjera ni za jedan od timova, Španija će još igrati protiv Perua, a Irak sa Venecuelom.

Spisak Španije za Svjetsko prvenstvo:

Golmani: Unaj Simon (Atletik Bilbao), David Raja (Arsenal), Đoan Garsija (Barselona)

Odbrana: Pedro Poro (Totenhem), Ljorente (Atletiko Madrid), Pau Kubarsi (Barselona), Mark Pubilj (Atletiko Madrid), Ajmerik Laport (Atletik Bilbao), Erik Garsija (Barselona), Alehandro Grimaldo ( Bajer Leverkuzen), Mark Kukurelja (Čelsi)

Sredina terena: Rodri (Mančester Siti), Marin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barselona), Dani Olmo (Barselona), Pedri (Barselona), Fabijan Ruiz (PSŽ), Mikel Merino (Arsenal), Aleks Baena (Atletiko Madrid)

Napad: Lamin Jamal (Barselona), Feran Tores (Barselona), Jeremi Pino (Kristal Palas), Niko Vilijams (Atletik Bilbao), Viktor Munjoz (Osasuna), Mikel Ojarzabal (Real Sosijedad), Borha Iglesijas (Selta)