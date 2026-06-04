Ovo je raspored utakmica na Mundijalu 2026: Bez pauze 27 dana, nekad i 6 puta dnevno

Pročitajte detaljan raspored čak 72 meča u grupnoj fazi Mundijala 2026 koja će se igrati od 11. do 28. juna, bez prekida, nekad i sa šest utakmica dnevno.

Izvor: fifg/Shutterstock

Groznica trese planetu, jer je sve bliži Mundijal 2026! Ostlao je još samo sedam dana do prve utakmice turnira, meča kojim će početi novo Svjetsko prvenstvo. Učesnika će biti više nego ikada, pa samim tim i više nego ikad mečeva, gledaćemo utakmice u čak tri države i u različitim vremenskim zonama, pa ćemo često morati da ustajemo rano ili budemo budni do kasno kako bismo ispratili sve detalje.

Da bismo vam olakšali praćenje Svjetskog prvenstva u fudbalu koje 2026. godine organizuju SAD, Kanada i Meksiko, pripremili smo vam detaljnu satnicu cjelokupne grupne faze takmičenja. Čak 72 meča biće odigrana u grupnoj fazi, a čak 32 tima će se plasirati u narednu rundu - pa će tada na turniru ostati isti broj učesnika koliki je bio na prethodnim Mundijalima.

Počinjemo u Meksiko sitiju gdje će u reprizi otvaranja turnira iz 2010. godine igrati Meksiko i Južna Amerika, samo što su sada zamijenili domaćinstvo. Završavamo 28. juna, rano ujutru po srpskom vremenu kada će utakmicama Alžir - Austrija i Jordan - Argentina biti određen konačan plasman u grupi J. Ovako izgleda kompletan program grupne faze:

Četvrtak, 11. jun

21.00 Meksiko – Južna Afrika (Meksiko Siti)

Petak, 12. jun

04.00 Južna Koreja – Češka (Gvadalahara)

21.00 Kanada – Bosna i Hercegovina (Toronto)

Subota, 13. jun

03.00 SAD – Paragvaj (Los Anđeles)

21.00 Katar – Švajcarska (San Francisko)

Nedelja, 14. jun

00.00 Brazil – Maroko (Njujork)

03.00 Haiti – Škotska (Boston)

06.00 Australija – Turska (Vankuver)

19.00 Njemačka – Kurasao (Hjuston)

22.00 Holandija – Japan (Dalas)

Ponedjeljak, 15. jun

01.00 Obala Slonovače – Ekvador (Filadelfija)

04.00 Švedska – Tunis (Monterej)

18.00 Španija – Zelenortska Ostrva (Atlanta)

21.00 Belgija – Egipat (Sijetl)

Utorak, 16. jun

00.00 Saudijska Arabija – Urugvaj (Majami)

03.00 Iran – Novi Zeland (Los Anđeles)

21.00 Francuska – Senegal (Njujork)

Srijeda, 17. jun

00.00 Irak – Norveška (Boston)

03.00 Argentina – Alžir (Kanzas Siti)

06.00 Austrija – Jordan (San Francisko)

19.00 Portugal – DR Kongo (Hjuston)

22.00 Engleska – Hrvatska (Dalas)

Četvrtak, 18. jun

01.00 Gana – Panama (Toronto)

04.00 Uzbekistan – Kolumbija (Meksiko Siti)

18.00 Češka – Južna Afrika (Atlanta)

21.00 Švajcarska – Bosna i Hercegovina (Los Anđeles)

Petak, 19. jun

00.00 Kanada – Katar (Vankuver)

03.00 Meksiko – Južna Koreja (Gvadalahara)

21.00 SAD – Australija (Sijetl)

Subota, 20. jun

00.00 Škotska – Maroko (Boston)

02.30 Brazil – Haiti (Filadelfija)

05.00 Turska – Paragvaj (San Francisko)

19.00 Holandija – Švedska (Hjuston)

22.00 Njemačka – Obala Slonovače (Toronto)

Nedjelja, 21. jun

02.00 Ekvador – Kurasao (Kanzas Siti)

06.00 Tunis – Japan (Monterej)

18.00 Španija – Saudijska Arabija (Atlanta)

21.00 Belgija – Iran (Los Anđeles)

Ponedjeljak, 22. jun

00.00 Urugvaj – Zelenortska Ostrva (Majami)

03.00 Novi Zeland – Egipat (Vankuver)

19.00 Argentina – Austrija (Dalas)

23.00 Francuska – Irak (Filadelfija)

Utorak, 23. jun

02.00 Norveška – Senegal (Njujork)

05.00 Jordan – Alžir (San Francisko)

19.00 Portugal – Uzbekistan (Hjuston)

22.00 Engleska - Gana (Boston)

Srijeda, 24. jun

01.00 Panama – Hrvatska (Toronto)

04.00 Kolumbija – DR Kongo (Gvadalahara)

21.00 Švajcarska – Kanada (Vankuver)

21.00 Bosna i Hercegovina – Katar (Sijetl)

Četvrtak, 25. jun

00.00 Škotska – Brazil (Majami)

00.00 Maroko – Haiti (Atlanta)

03.00 Češka – Meksiko (Meksiko Siti)

03.00 Južna Afrika – Južna Koreja (Monterej)

22.00 Ekvador – Njemačka (Njujork)

22.00 Kurasao – Obala Slonovače (Filadelfija)

Petak, 26. jun

01.00 Japan – Švedska (Dalas)

01.00 Tunis – Holandija (Kanzas Siti)

04.00 Turska – SAD (Los Anđeles)

04.00 Paragvaj – Australija (San Francisko)

21.00 Norveška – Francuska (Boston)

21.00 Senegal – Irak (Toronto)

Subota, 27. jun

02.00 Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija (Hjuston)

02.00 Urugvaj – Španija (Gvadalahara)

05.00 Egipat – Iran (Sijetl)

05.00 Novi Zeland – Belgija (Vankuver)

23.00 Panama – Engleska (Njujork)

23.00 Hrvatska – Gana (Filadelfija)

Nedjelja, 28. jun

01.30 Kolumbija – Portugal (Majami)

01.30 DR Kongo – Uzbekistan (Atlanta)

04.00 Alžir – Austrija (Kanzas Siti)

04.00 Jordan – Argentina (Dalas)

Kakva su pravila na Svjetskom prvenstvu?

Od početka turnira pa sve do 28. juna neće biti nijednog dana pauze jer će se mečevi grupne faze igrati bez ikakvog prekida. Nakon što turnir bude otvoren gledaćemo minimalno dva, a maksimalno šest utakmica dnevno i nema sumnje da će ljubitelji fudbala imati u čemu da uživaju.

Veoma je važno istaći i da nokaut faza takmičenja praktično počinje istog dana kada se završi grupna faza! Po našem vremenu, poslednje mečeve grupne faze gledaćemo 28. juna rano ujutru, a prvi meč nokaut faze takmičenja 28. juna u večernjem terminu.

Bez prekida će se odigrati kompletna prva runda nokaut faze, a zatim će se odmah nastaviti i osmina finala, kada se 16 najboljih timova na planeti bude borilo za završnicu. Tek nakon te faze takmičenja biće prvi slobodan dan za navijače! Neće biti mečeva 8. jula, zatim 12. i 13. jula pred početak polufinala i na kraju 16. i 17. jula pred meč za treće mjesto i finale. Od 11. juna do 19. jula biće samo pet slobodnih dana za ljubitelje fudbala.

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