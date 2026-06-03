Na Mundijalu 2026. igraju dvojica fudbalera rođenih u Srbiji, ali za Bosnu i Hercegovinu. Saznajte više o Jovi Lukiću i Samedu Baždaru.

Izvor: Profimedia/Răzvan Pasarica / Sport News

Svjetsko prvenstvo 2026. u fudbalu samo što nije. Već 11. juna počinje dugo očekivani Mundijal na kome nažalost neće biti Srbije, ali to ne znači da na turniru neće biti fudbalera koji su rođeni u Srbiji.

Objavljena je interesantna analiza koja pokazuje da čak 289 fudbalera sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi nije čak rođeno u državi za koju nastupa. Dvojica od tih 289 su se rodila na teritoriji Srbije, međutim odlučili su da igraju za Bosnu i Hercegovinu.

Ko je Jovo Lukić?

Jedan od njih je Jovo Lukić, koji je izabran na konačan spisak selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza. U pitanju je špic rođen u Šapcu, koji trenutno nastupa za rumunsku Univerzitateu iz Kluža i od koga se mnogo očekuje kada bude dobijao šansu sa klupe, pošto je iza njega sjajna sezona.

Igrajući u Rumuniji postigao je čak 20 golova prethodne sezone, od čega 18 u tamošnjem prvenstvu. Imao je još i tri asistencije i zaslužio je poziv za Mundijal.

Iako je rođen u Šapcu, nikada nije igrao za mlađe kategorije Srbije. Nastupao je četiri puta za U21 selekciju Bosne i Hercegovine kod Vinka Marinovića, da bi 2021. godine debitovao za "A" tim kod Ivajla Peteva. Prije nekoliko dana odigrao je poluvrijeme u meču protiv Sjeverne Makedonije (0:0).

Ko je Samed Baždar?

Vidi opis Dvojica fudbalera sa Mundijala 2026 rođena u Srbiji: Čak njih 289 ne igra za matičnu zemlju Samed Baždar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: FK PARTIZAN / MIROSLAV TODOROVIĆ Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Za razliku od Jove Lukića, Samed Baždar je igrao za mlađe selekcije Srbije, čak i za "A" tim. Momak iz Novog Pazara je međutim "prebjegao" u Bosnu i Hercegovinu nezadovoljan što nije dobijao previše šansi kod Dragana Stojkovića Piksija, pa će tako sada na Mundijalu predstavljati zemlju u kojoj nije rođen.

Bivši fudbaler Partizana je inače prethodnih šest mjeseci proveo na pozajmici u Jagjelonji Bjalistok u kojoj je ostavio solidan utisak i zato je na kraju završio na konačnom spisku Sergeja Barbareza.

Ukupno, ove sezone odigrao je 27 utakmica za Saragosu i Jagjelonju i zabilježio je šest golova i dvije asistencije.

Ko ima najviše stranaca?

En esta Copa Del Mundo, habrá 289 jugadores que NO REPRESENTARÁN a su país de nacimiento en el Mundial.



@Jaimefmaciaspic.twitter.com/WQgxiyPYxJ — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM)June 2, 2026



Najviše stranaca tehnički ima Kurasao - čak 25 fudbalera nije rođeno na ovom karipskom ostrvu, nego u Holandiji. Zatim slijedi DR Kongo sa čak 20 fudbalera rođenih van ove afričke države (Francuska, Belgija, Engleska i Švajcarska), dok jednog manje igrača ima Maroko (Francuska, Španija, Belgija, Holandija i Kanada).

Takođe, čak 17 igrača Bosne i Hercegovine je rođeno u "rasijanju" - od SAD do Švedske - a po jedan manje u Alžiru i Haitiju, Tunisu njih 16...