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Petar Kunić se vratio u Borac: Nakon osam godina obukao crveno-plavi dres 1

Petar Kunić se vratio u Borac: Nakon osam godina obukao crveno-plavi dres

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Iskusni napadač na Gradski stadion stiže kao slobodan igrač.

Petar Kunić Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Petar Kunić vratio se kući - ponovo će nositi dres matičnog kluba Borca.

Iskusni, 33-godišnji napadač na Gradski stadion stiže kao slobodan igrač jer mu je ovog ljeta istekao ugovor sa dobojskom Slogom, pa će nakon punih sedam godina ponovo obući crveno-plavi dres.

Prošle sezone u dresu Dobojlija upisao je 24 meča, na kojima je postigao dva gola i jednom asistirao, dok je još dva pogotka zabilježio u Kupu BiH.

Kunić je karijerio počeo u Borcu, nakon čega ga je fudbalski klub odveo u Češku, tačnije u Duklu iz Praga. Nedugo zatim vratio se u BiH, gdje je kao pozajmljen igrač bio član Radnika iz Bijeljine, da bi zatim prešao u Rudar Prijedor.

Uslijedio je kratak boravak u Novom Pazaru, a onda je 2017. godine ponovo stigao u Borac. Ni tu nije bio dugo, otisnuo se zatim u grčku Larisu, pa se ponovo vratio u BiH, ovaj put u Zrinjski. Nova stanica u inostranstvu zatim mu je bio kazahstanski Atirau, zatim je nosio dres Napretka iz Kruševca i i Radnika iz Surdulice, a onda još jedan povratak u BiH, kada je zadužio opremu tuzlanske Slobode.

Kratko je bio član i italijanskog niželigaša Angrija, a posljednjih 12 mjeseci proveo je na dobojskim "Lukama".

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Tagovi

Petar Kunić FK Borac

Komentari 1

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zzzz123

Sprdate se sa klubom. Koji kleti Kunić.

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