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Borac, ako preskoči Bjeloruse, ide u Švajcarsku ili Island! 1

Borac, ako preskoči Bjeloruse, ide u Švajcarsku ili Island!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Borca u ponedjeljak su dobili potencijalne rivale za plej-of Konferencijske lige!

Fk Borac rival u plej-ofu Konferencijske lige Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Banjalučki tim je danas u Nionu saznao rivale u plej-ofu Konferencijske lige ukoliko uspješno preskoči prepreku zvanu ML Vitebsk iz Bjelorusije.

U pitanju je poraženi iz dvomeča između Tuna (Švajcarska) i Vikingura (Island), a poraženi iz ovog duela biće domaćin.

Na prvi pogled, u pitanju su ekipe protiv kojih izabranici Vinka Marinovića mogu ravnopravo da se nose i uz malo sreće i ponove uspjeh kad su igrali u Konferencijskoj ligi.

Tun je podsjetimo eliminisan od zagrebačkog Dinama u kvalifikacijama za Ligu šampiona poslije vođstva od 2:0, ali je potom doživio debakl od Jang Bojsa (0:6) na svom terenu u švajcarskom prvenstvu. S druge strane, Vikingur je iz kvalifikacija za evropsku elitu zbacio Hapoel Berševa, koja je naredni rival Crvene zvezde.

Naravno, Banjalučani najprije moraju da prođu dalje u dvomeču sa bjeloruskim ML Vitebskom. Prvi okršaj na programu je 6. avgusta u Banjaluci, dok se revanš igra sedam dana kasnije u Mađarskoj, bez prisustva publike.

(MONDO)

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Tagovi

Konferencijska liga FK Borac

Komentari 1

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zole

Dinamo jedva preskočio Thun sa igračem više a kao za Borac je takmac po mjeri

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