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Bivši centar Partizana potpisao za španski Burgos

Bivši centar Partizana potpisao za španski Burgos

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bivši košarkaš Partizana Balša Koprivica karijeru će nastaviti u Burgosu.

balsa koprivica potpisao za burgos Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Balša Koprivica (26) karijeru će nastaviti u San Pablo Burgosu. Povremeni reprezentativac Srbije potpisao je jednogodišnji ugovor sa španskim timom.

Koprivica će naredne sezone igrati Evrokup. Njegov tim se nalazi u grupi A, baš kao i ekipa Saše Obradovića, odnosno jedan tim iz ABA lige: Le Man, Hapoel Jerusalim, Burgos, Cedevita Olimpija, Tortona, Aris, Rostok i Riga.

Koprivica je 2025. napustio Partizan, pa je prošlu sezonu proveo u redovima Bahčešehira, u timu Marka Baraća. U evropskom takmičenju beležio je 5,4 poena, imao je i 3,5 uhvaćenih lopti i 1,3 blokade po meču.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Balša Koprivica KK Partizan Burgos

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